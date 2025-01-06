Змушував підлеглих будувати будинок. ДБР завершило розслідування проти екскомандира ТрО

Як пише ДБР, обвинувальний акт було направлено до суду. Посадовець був звільнений зі Збройних сил України (ЗСУ) й обвинувачується у зловживанні службовим становищем.

Відповідно до ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України йому загрожує до 6 років тюрми.

Фото: ДБР завершило розслідування проти екскомандира ТРО (dbr.gov.ua)

Що відомо про справу

У червні 2024 ДБР у співпраці зі Службою безпеки України (СБУ) повідомили тодішньому командувачу ТрО "Південь" підозру через те, що він залучав підлеглих до будівництва його ж приватного будинку.

Підлеглі будували йому будинок протягом року. Зокрема вони отримували доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.