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Змушував підлеглих будувати будинок. ДБР завершило розслідування проти екскомандира ТрО

Понеділок 06 січня 2025 13:24
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Змушував підлеглих будувати будинок. ДБР завершило розслідування проти екскомандира ТрО Фото: ДБР завершило розслідування проти екскомандира ТРО (dbr.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо колишнього командувача регіонального управління сил територіальної оборони (ТрО) "Південь". Йому загрожує шість років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Як пише ДБР, обвинувальний акт було направлено до суду. Посадовець був звільнений зі Збройних сил України (ЗСУ) й обвинувачується у зловживанні службовим становищем.

Відповідно до ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України йому загрожує до 6 років тюрми.

Фото: ДБР завершило розслідування проти екскомандира ТРО (dbr.gov.ua)

Що відомо про справу

У червні 2024 ДБР у співпраці зі Службою безпеки України (СБУ) повідомили тодішньому командувачу ТрО "Південь" підозру через те, що він залучав підлеглих до будівництва його ж приватного будинку.

Підлеглі будували йому будинок протягом року. Зокрема вони отримували доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

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