Змушував підлеглих будувати будинок. ДБР завершило розслідування проти екскомандира ТрО
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо колишнього командувача регіонального управління сил територіальної оборони (ТрО) "Південь". Йому загрожує шість років тюрми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.
Як пише ДБР, обвинувальний акт було направлено до суду. Посадовець був звільнений зі Збройних сил України (ЗСУ) й обвинувачується у зловживанні службовим становищем.
Відповідно до ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України йому загрожує до 6 років тюрми.
Фото: ДБР завершило розслідування проти екскомандира ТРО (dbr.gov.ua)
Що відомо про справу
У червні 2024 ДБР у співпраці зі Службою безпеки України (СБУ) повідомили тодішньому командувачу ТрО "Південь" підозру через те, що він залучав підлеглих до будівництва його ж приватного будинку.
Підлеглі будували йому будинок протягом року. Зокрема вони отримували доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.
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