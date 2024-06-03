Змушував бійців будувати маєток. В Одеській області викрито командувача ТрО

В Одеській області викрито одного з командувачів регіонального управління сил територіальної оборони (ТрО) "Південь" на залученні бійців до будівництва його ж маєтку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державного бюро розслідувань (ДБР).
Як відзначає ДБР, вищезгаданий командувач регіонального управління сил ТрО залучив трьох бійців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Військові більше року будували йому дім та отримували доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.
Командувачу повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України - перевищення службових повноважень. Йому загрожує 12 років тюрми.
Фото: в Одеській області викрито командувача ТрО (t.me/DBRgovua)
"Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", - додає ДБР.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одесі викрили працівника ТЦК на хабарі за видачу довідки, яка відстрочує мобілізацію. За "бронь" від призову він вимагав у чоловіка 300 літрів пального.
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