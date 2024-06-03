UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Змушував бійців будувати маєток. В Одеській області викрито командувача ТрО

Фото: в Одеській області викрито командувача ТрО (t.me/DBRgovua)
Автор: Сергій Пишкін

В Одеській області викрито одного з командувачів регіонального управління сил територіальної оборони (ТрО) "Південь" на залученні бійців до будівництва його ж маєтку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державного бюро розслідувань (ДБР).

Як відзначає ДБР, вищезгаданий командувач регіонального управління сил ТрО залучив трьох бійців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Військові більше року будували йому дім та отримували доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Командувачу повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України - перевищення службових повноважень. Йому загрожує 12 років тюрми. 

 

Фото: в Одеській області викрито командувача ТрО (t.me/DBRgovua)

"Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", - додає ДБР. 

 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одесі викрили працівника ТЦК на хабарі за видачу довідки, яка відстрочує мобілізацію. За "бронь" від призову він вимагав у чоловіка 300 літрів пального.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДБРВійна в Україні