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Змушували вихваляти Кремль. В Запорізькій області викрили голів "департамента образования" РФ

Фото: в Запорізькій області викрили голів "департамента образования" РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники Служби безпеки України викрили двох колишніх чиновниць освітньої галузі, що добровільно вступили до створеного загарбниками "департамента образования" у Токмаці Запорізької області. Підозрювані сприяли поширенню окупаційного режиму через місцеві заклади середньої освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що підозрювані закликали вчителів повертатися на "робочі місця" і викладати навчальну програму за російськими підручниками і прокремлівськими "методичками". Якщо освітяни не погоджувалися - їм погрожували "наслідками" у вигляді незаконних переслідувань.

СБУ повідомляє, що жінки організовували так звані "общественные собрания" для залякування і доведення своїх вимог. Там вони публічно агітували за підтримку РФ та виправдовували її злочини.

Також зазначається, що у разі переходу на бік окупантів підозрювані "гарантували" виплату російських "зарплат" і лояльне ставлення місцевого "районо".

За даними СБУ, зловмисницями є колишня керівниця відділу освіти Токмацької міської ради та її заступниця. На початку повномасштабної війни вони підтримали росіян та вступили до їх "адміністрації".

Зараз вони продовжують переховуватись від правосуддя на окупованій території півдня України.

Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 (умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації шляхом реалізації чи підтримки рішень та дій РФ та окупаційної адміністрації, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше у Снігурівці затримали колаборантку, яка очолювала "апарат" незаконної адміністрації, яку створили окупанти.

Окрім того, СБУ знайшли засекречені документи ФСБ з інформацією про агентів-колаборантів РФ.

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