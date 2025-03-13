Змушували слухати ABBA і Slipknot: британець розповів про тортури в російському полоні

Полон у Маріуполі

Піннер служив у 36-й бригаді морської піхоти України, коли російські війська почали повномасштабний наступ у лютому 2022 року. Його підрозділ опинився в облозі на Маріупольський металургійний комбінат імені "Ілліча", а згодом спробував вирватися з міста. Під час втечі група була розбита, а сам Піннер загубився.

"Я не їв п’ять днів, виживав на двох капустяних листках", - згадує він.

Врешті-решт, виснаженого та знесиленого, його захопили в полон російські військові.

Катування і вирок

За словами Піннера, відразу після затримання його зв’язали, вдарили ножем у ногу та кинули в кімнату з дренажним отвором у підлозі. Йому накинули на плечі український прапор і запитали, чи хоче він зателефонувати додому. Потім до його пальців прикріпили електроди й під’єднали до польового телефону.

"Це було нестерпно. Удар - і ти падаєш, слина тече, тіло починає сіпатися", - розповідає Піннер.

Тортури продовжувалися в колонії окупованого Донецька, яку називають "Чорною в’язницею". В’язнів били, змушували слухати гучну музику і карали за сон у невизначений час. Харчування було мінімальним - шматок хліба на день. За час ув’язнення Піннер схуд на 20 кг і отримав важкі травми спини, стегон і ніг.

У червні 2022 року окупаційний суд "ДНР" засудив його до смертної кари за "тероризм".

Порятунок та повернення

Піннера вдалося врятувати завдяки обміну полоненими у вересні 2022 року. Посередником виступив російський олігарх Роман Абрамович. Угоду уклали за сприяння Саудівської Аравії.

"Мені сказали збирати речі, я думав, що йду на страту", - згадує Піннер. Але натомість його відправили до Ер-Ріяда, а потім - до Лондона.

Сьогодні Піннер продовжує допомагати Україні, працюючи у сфері гуманітарної допомоги. Він закликає Захід не припиняти підтримку Києва: "Україна має вистояти. Якщо вона впаде, наступною буде Європа".