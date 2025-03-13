Змушували слухати ABBA і Slipknot: британець розповів про тортури в російському полоні

Колишній боєць Збройних сил України, британець Шон Піннер, який воював за Маріуполь, розповів про жахіття російського полону. Його били, катували електричним струмом, кололи ножем і тримали у в’язниці, де музика ABBA та Slipknot грала безперервно.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Sun.
Піннер служив у 36-й бригаді морської піхоти України, коли російські війська почали повномасштабний наступ у лютому 2022 року. Його підрозділ опинився в облозі на Маріупольський металургійний комбінат імені "Ілліча", а згодом спробував вирватися з міста. Під час втечі група була розбита, а сам Піннер загубився.
"Я не їв п’ять днів, виживав на двох капустяних листках", - згадує він.
Врешті-решт, виснаженого та знесиленого, його захопили в полон російські військові.
За словами Піннера, відразу після затримання його зв’язали, вдарили ножем у ногу та кинули в кімнату з дренажним отвором у підлозі. Йому накинули на плечі український прапор і запитали, чи хоче він зателефонувати додому. Потім до його пальців прикріпили електроди й під’єднали до польового телефону.
"Це було нестерпно. Удар - і ти падаєш, слина тече, тіло починає сіпатися", - розповідає Піннер.
Тортури продовжувалися в колонії окупованого Донецька, яку називають "Чорною в’язницею". В’язнів били, змушували слухати гучну музику і карали за сон у невизначений час. Харчування було мінімальним - шматок хліба на день. За час ув’язнення Піннер схуд на 20 кг і отримав важкі травми спини, стегон і ніг.
У червні 2022 року окупаційний суд "ДНР" засудив його до смертної кари за "тероризм".
Піннера вдалося врятувати завдяки обміну полоненими у вересні 2022 року. Посередником виступив російський олігарх Роман Абрамович. Угоду уклали за сприяння Саудівської Аравії.
"Мені сказали збирати речі, я думав, що йду на страту", - згадує Піннер. Але натомість його відправили до Ер-Ріяда, а потім - до Лондона.
Сьогодні Піннер продовжує допомагати Україні, працюючи у сфері гуманітарної допомоги. Він закликає Захід не припиняти підтримку Києва: "Україна має вистояти. Якщо вона впаде, наступною буде Європа".
Раніше РБК-Україна писало, що російські окупанти, ймовірно, стратили щонайменше п'ятьох беззбройних українських військовополонених. Відео з ймовірною стратою поширюється в соціальних мережах, на якому видно щонайменше п'ятьох, ймовірно, вбитих українських військовослужбовців. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста для фіксації цього воєнного злочину. Він наголосив на необхідності притягнення до відповідальності тих, хто віддає накази та виконує такі звірства.
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