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Не змогли купити алкоголь. Двоє хлопців напали на працівника АЗС у Києві (фото)

Фото: двоє хлопців напали на працівника АЗС у Києві 19 вересня (ілюстрація/Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч проти 19 вересня двоє невідомих не змогли купити алкоголь на АЗС у Києві. Тож напали на працівника станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міськпрокуратуру.

"Близько 2:00, під час комендантської години у Києві, двоє молодиків 22 та 24 років прийшли на заправку на вул. Івана Виговського купити алкоголь", - йдеться у повідомленні.

В якийсь момент один із підозрюваних пішов в магазин, де касир пояснила йому, що алкоголь продають до 22:00, інший в цей час на вулиці з палицею в руках почав суперечку з оператором АЗС.

"Не придбавши алкоголь, його друг вийшов з магазину на АЗС і вже разом вони почали наносити працівнику заправки тілесні ушкодження руками, ногами та металевою палкою, з якою один з них прийшов на заправку. Внаслідок цього у заправника закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку", - додали в прокуратурі, зазначивши, що злочинці розбили і мобільний телефон чоловіка.

 

Кадри з місця побиття працівника заправки у Києві (t.me/kyiv_pro_office)

Їм повідомлено про підозру. На цей час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років.

 

Вбивство на АЗС в Києві

Як повідомлялось, 18 вересня на одній із АЗС у Києві невідомий застрелив чоловіка та втік. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві.

Пізніше підозрюваному у вбивстві на АЗС в Києві оголосили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне.

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