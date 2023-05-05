ЗМІ встановили ще понад дві тисячі загиблих окупантів, значна частина - "вагнерівці"

За останній місяць журналістам вдалося встановити імена 2 367 загиблих на території України російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медіазону".
Загалом журналістам вже вдалося встановити імена 22 055 російських військових, які загинули на війні в Україні. За останній місяць у список додалося 2367 імен.
Як зазначається, значна частина втрат - це бійці ПВК "Вагнера", які загинули в Бахмуті. Серед них є як звичайні найманці, так і ув'язнені.
Ввечері 4 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин записав відео на тлі десятків тіл загиблих найманців. Він звинуватив російське міністерство оборони у їхній загибелі. За словами Пригожина, "вагнерывцям" не вистачає снарядів.
"Пригожин уже вдруге показує масштаби втрат у своїй ПВК. У наших зведеннях кількість підтверджених втрат у ПВК на добу значно менша, ніж показує Пригожин - це означає, що кількість загиблих у Бахмуті ми поки що оцінити не можемо. Крім того, ув'язнених, завербованих у ПВК, часто ховають таємно і на окремих цвинтарях", - зазначають журналісти.
В інших родах військ втрати практично непомітні. Частка тих, чию належність до військ визначити не вдається, зростає. Як пише видання, більшість з них, мабуть, не були професійними військовими до початку вторгнення в Україну. Такі висновки можна зробити за їхніми особистими сторінками, а також за даними з некрологів (цивільні місця роботи та інше).
"Без прямої вказівки ми не можемо віднести конкретних людей до добровольців, бійців ПВК чи мобілізованих, але ми припускаємо, що людей у цих категоріях більше, ніж ми можемо виявити", - повідомляють журналісти.
Наразі ЗМІ відомі імена 2 057 загиблих мобілізованих. Журналісти також підтвердили загибель дев'яти офіцерів зі званням підполковника та вище.
Нагадаємо, за даними Генштабу, на ранок 5 травня загальні втрати особового складу армії РФ становить близько 193 210 осіб. Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів.
Також раніше ми писали, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що нібито його найманці покинуть позиції в Бахмуті й віддадуть їх підрозділам Міноборони РФ. Це нібито станеться 10 травня. Причиною є нестача боєприпасів.
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