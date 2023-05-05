ЗМІ встановили ще понад дві тисячі загиблих окупантів, значна частина - "вагнерівці"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медіазону ".

Загалом журналістам вже вдалося встановити імена 22 055 російських військових, які загинули на війні в Україні. За останній місяць у список додалося 2367 імен.

Як зазначається, значна частина втрат - це бійці ПВК "Вагнера", які загинули в Бахмуті. Серед них є як звичайні найманці, так і ув'язнені.

Ввечері 4 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин записав відео на тлі десятків тіл загиблих найманців. Він звинуватив російське міністерство оборони у їхній загибелі. За словами Пригожина, "вагнерывцям" не вистачає снарядів.

"Пригожин уже вдруге показує масштаби втрат у своїй ПВК. У наших зведеннях кількість підтверджених втрат у ПВК на добу значно менша, ніж показує Пригожин - це означає, що кількість загиблих у Бахмуті ми поки що оцінити не можемо. Крім того, ув'язнених, завербованих у ПВК, часто ховають таємно і на окремих цвинтарях", - зазначають журналісти.

В інших родах військ втрати практично непомітні. Частка тих, чию належність до військ визначити не вдається, зростає. Як пише видання, більшість з них, мабуть, не були професійними військовими до початку вторгнення в Україну. Такі висновки можна зробити за їхніми особистими сторінками, а також за даними з некрологів (цивільні місця роботи та інше).

"Без прямої вказівки ми не можемо віднести конкретних людей до добровольців, бійців ПВК чи мобілізованих, але ми припускаємо, що людей у цих категоріях більше, ніж ми можемо виявити", - повідомляють журналісти.

Наразі ЗМІ відомі імена 2 057 загиблих мобілізованих. Журналісти також підтвердили загибель дев'яти офіцерів зі званням підполковника та вище.