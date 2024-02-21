ЗМІ повідомили, що роми побили співробітника ТЦК у Мукачеві: поліція спростувала

Деталі конфлікту

Нещодавно у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як невідомі б'ють чоловіка у військовій формі. Інцидент стався у місті Мукачево.

У мережі зазначили, що постраждалим нібито є співробітник ТЦК, а нападники - роми.

скриншот відео

Реакція поліції

Головне управління поліції Закарпатської області зазначає, що інцидент був побутовим конфліктом. Правоохоронці вставили встановили осіб, зафіксованих на відео.

При цьому наголошують, що чоловік дійсно військовий, але конфлікт не був пов'язаний з його службовою діяльністю. Про ТЦК та ромів у повідомленні поліції не йдеться.

Слідчі поліції кваліфікували дану подію за ч. 2 ст. 296 ККУ, тобто хуліганство. Наразі у справі тривають всі необхідні процесуальні дії для встановлення причин та обставин інциденту.