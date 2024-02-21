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ЗМІ повідомили, що роми побили співробітника ТЦК у Мукачеві: поліція спростувала

Фото: поліція спростувала побиття військового ромами у Мукачеві (facebook com OOTCKSP)
Автор: Наталія Юрченко

Бійка за участі військового сталася у Мукачеві Закарпатської області. Правоохоронці зазначають, що це був побутовий конфлікт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Деталі конфлікту

Нещодавно у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як невідомі б'ють чоловіка у військовій формі. Інцидент стався у місті Мукачево. 

У мережі зазначили, що постраждалим нібито є співробітник ТЦК, а нападники - роми.

скриншот відео

Реакція поліції

Головне управління поліції Закарпатської області зазначає, що інцидент був побутовим конфліктом. Правоохоронці вставили встановили осіб, зафіксованих на відео.

При цьому наголошують, що чоловік дійсно військовий, але конфлікт не був пов'язаний з його службовою діяльністю. Про ТЦК та ромів у повідомленні поліції не йдеться.

Слідчі поліції кваліфікували дану подію за ч. 2 ст. 296 ККУ, тобто хуліганство. Наразі у справі тривають всі необхідні процесуальні дії для встановлення причин та обставин інциденту.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явився фейк, що нібито у Білій Церкві представники ТЦК побили хлопця, який після цього опинився в лікарні та наступного дня помер. Поліція спростувала цю інформацію.

Також раніше у Харкові озброєні люди у військовій формі напали на блокпост. Невідомі погрожували зброєю поліції та вимагали не перевіряти їхні автомобілі.

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Закарпатська областьполіцейськіТЦКМукачево