ЗМІ встановили росіянина, який міг бути причетним до розстрілу полонених бійців ЗСУ

За даними дослідження Financial Times, йдеться про військовослужбовця 30-ї окремої мотострілецької бригади РФ 32-річного Олега Яковлєва. Він у січні цього року опублікував на своєму Youtube-каналі відео страти, яке згодом видалив.

Видання пише, що на кадрах було видно, як росіянин у масці наказує беззбройним українським військовополоненим пройти до купи колод. Потім окупант і його "товариші по службі" розстрілюють 6 українців у спину з близької відстані.

Деталі дослідження

Дослідники встановили, що російські військові у відео звертаються до солдата в масці за позивним "Сара". Те ж саме ж імʼя Олег Яковлєв використовував в іншому ролику, опублікованому на його Youtube-каналі.

Експерти порівняли голос на відео із розстрілом українських бійців з аудіо з соцмереж Яковлєва. Вони виявили "сильні елементи схожості" у звучанні. Водночас FT підкреслює, що через специфіку стиснення аудіофайлів у соцмережах остаточний збіг встановити складно.

Сам Яковлєв заперечив свою причетність до страти українських воїнів. При цьому окупант заявив, що "російський військовий на відео вбив цих людей не просто так".

За даними української влади, підрозділ Яковлєва причетний до численних воєнних злочинів, у тому числі й до страт на полі бою.