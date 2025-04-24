ЗМІ дізнались тип ракети, яка атакувала Київ і вбила 8 людей

Обстріл РФ по Україні

У ніч на 24 квітня Росія знову влаштувала масований удар по Україні. У Польщі через обстріл піднімали авіацію.

Загалом окупанти запустили по Україні 70 ракет різних типів і 145 дронів. Основний напрямок удару ворога був Київ. Сили протиповітряної оборони збили 48 ракет і 64 дрони.

Наразі в Києві відомо про 8 загиблих і 70 постраждалих через російський обстріл. У Києві вшанують пам'ять загиблих унаслідок масованої російської атаки. День жалоби оголосили на 25 квітня.

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