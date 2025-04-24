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ЗМІ дізнались тип ракети, яка атакувала Київ і вбила 8 людей

Київ, Четвер 24 квітня 2025 13:57
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ЗМІ дізнались тип ракети, яка атакувала Київ і вбила 8 людей Фото: ЗМІ дізналися тип ракети, яка атакувала Київ і вбила 8 людей (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни влаштували обстріл Києва, під час якого були вбиті вісім людей, десятки були поранені. Журналісти дізнались тип ракети, яка стала причиною трагедії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Так, ракета, яка вбила щонайменше вісьмох людей у Києві цієї ночі, була північнокорейською.

Джерело, на яке посилаються журналісти, ідентифікувало ракету як KN-23, північнокорейську балістичну ракету малої дальності, "відому своєю маневреністю, точністю і здатністю нести як звичайні, так і ядерні боєголовки".

Обстріл РФ по Україні

У ніч на 24 квітня Росія знову влаштувала масований удар по Україні. У Польщі через обстріл піднімали авіацію.

Загалом окупанти запустили по Україні 70 ракет різних типів і 145 дронів. Основний напрямок удару ворога був Київ. Сили протиповітряної оборони збили 48 ракет і 64 дрони.

Наразі в Києві відомо про 8 загиблих і 70 постраждалих через російський обстріл. У Києві вшанують пам'ять загиблих унаслідок масованої російської атаки. День жалоби оголосили на 25 квітня.

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