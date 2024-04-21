Злочинець чи борець за правду? Хто такий Джуліан Ассанж і в чому його звинувачують

Під час підготовки використовувалися: публікації The Wall Street Journal, Reuters, інформація Wikipedia.

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Хто такий Джуліан Ассанж: факти з біографії

Джуліан Пол Ассанж народився в австралійському місті Таунсвіл (штат Квінсленд) в 1971 році в сім'ї будівельника і художниці, проте батьки розійшлися ще до його народження.

Мати Джуліана виходила заміж ще двічі. Родина часто переїжджала, змінивши багато міст і шкіл, у підлітковому віці Ассанж із матір'ю оселилися у Мельбурні.

Джуліан навчався у Центральному Квінслендському та Мельбурнському університетах, вивчав математику, фізику та програмування.

Хакер

Вже до 16 років хлопець став просунутим хакером. Він обрав собі псевдонім Мендакс, використавши вираз давньоримського поета Горація splendide mendax (з лат. – благородний брехун). При зламі комп'ютерних систем дотримувався правила не виводити їх з ладу і не пошкоджувати дані, а ділитися інформацією.

У 20-річному віці Ассанжа вперше заарештували за злам центрального сервера канадської телекомунікаційної компанії Nortel Networks. Він визнав себе винним, але відбувся штрафом, оскільки збитки компанії були незначними.

Також Джуліана підозрювали в організації атак хакерів на секретну систему передачі даних MILNET, якою користувалися військові США. Але слідство не знайшло доказів причетності до цього хакерської команди Ассанжа.

У 1993 році він співпрацював з поліцією, надаючи технічну підтримку у переслідуванні обвинувачених у публікації та розповсюдженні дитячої порнографії.

У тому ж році Ассанж очолив один із перших інтернет-провайдерів Австралії Suburbia Public Access Network. Був модератором порталу, на якому ділилися порадами щодо комп'ютерної безпеки.

Фото: Джуліан Ассанж (facebook.сom/Free Julian Assange)

1997-го Ассанж у співавторстві з журналістом Сьюлетт Дрейфус випустив книгу про хакерів Underground.

За рік став співзасновником Earthmen Technology. Компанія займалася технологіями виявлення мережевих вторгнень і брала участь у розробці злому ядра Linux.

Також наприкінці 90-х Ассанж був консультантом із комп'ютерної безпеки у великих корпораціях.

Робота на RT

2012 року Джуліан Ассанж кілька місяців працював на пропагандистському телеканалі РФ Russia Today. Він був ведучим передачі The World tomorrow.

У першому випуску взяв інтерв'ю у лідера ліванського руху "Хезболла" Хасана Насралли.

Прихильник Сноудена

Ассанж виступає на підтримку програміста та колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена.

У 2013 році він та інші співробітники WikiLeaks допомогли Сноудену втекти від правоохоронних органів США та хотіли перевезти його до Південної Америки. Однак ця спроба виявилася невдалою. Ассанж порадив Сноудену залишатися у Росії, оскільки там нібито безпечніше.

Зазначимо, Едвард Сноуден відомий тим, що у 2013 році передав інформацію про стеження Агентством національної безпеки США за інформаційними системами багатьох країн світу. Це спричинило низку міжнародних скандалів. Сноуден був заочно звинувачений у шпигунстві та оголошений у міжнародний розшук. З 2013-го ховається в Росії, 2022 року став громадянином РФ.

Wikileaks: які секретні документи зливала організація

У 2006 році Джуліан Ассанж із групою активістів створили проєкт Wikileaks. Сам він став членом консультативної ради організації.

На сайті Wikileaks публікувалися секретні документи, пов'язані з діяльністю дипломатів та урядів різних країн, військовими операціями та ін. За задумом творців, інформатори могли надіслати інформацію організації анонімно.

Фото: Wikileaks Ассанжа зливала секретні документи США (flickr.com)

Про те, хто такий Джуліан Ассанж та його проєкт Wikileaks, світ дізнався у 2010 році. Саме тоді в мережу злили матеріали, передані співробітницею американських спецслужб Челсі Меннінг.

Частина документів стосувалася загибелі мирних мешканців Іраку. На одному з опублікованих відеозаписів, імовірно зробленому з борту американського вертольота в Іраку в 2007 році, як стверджувалося, відображено "багдадський авіаудар 12 липня 2007". Тоді в результаті обстрілу іракців двома гелікоптерами ВПС США загинули понад 12 людей, у тому числі й двоє журналістів Reuters.

Ассанж стверджував, що у його розпорядженні є понад 10 тис. таємних документів Пентагону. Також на Wikileaks публікували злиті документи ЦРУ, в яких розкривалася інформація про хакерські можливості розвідуправління США, про програми, які використовуються для злому смартфонів та комп'ютерів користувачів, підключених до Інтернету.

Під час президентської кампанії 2016 у США Wikileaks опублікувало електронні листи, вкрадені з поштового сервера Хілларі Клінтон. Це породило дебати про мотиви Ассанжа та його можливий зв'язок з Росією.

Ставлення до діяльності Ассанжа

Матеріали Wikileaks про війну в Афганістані, Іраку, Сирії відправляли до провідних світових видань. Оприлюднення секретних документів призводило до міжнародних скандалів. При цьому є як критики, так і шанувальники Джуліана Ассанжа.

За роботу з Wikileaks Ассанж отримав кілька нагород із журналістики. Серед них відзнака організації Amnesty International за публікацію матеріалів про корупцію у владі Кенії. Був включений до списків найвпливовіших людей 2010 року видань The Guardian, Le Monde.

Після публікації матеріалів у 2010-му про війну в Іраку, в австралійському уряді назвали злив даних незаконним, на той момент віце-президент США Джо Байден назвав Ассанжа терористом.

При цьому у Венесуелі та Еквадорі підтримували діяльність Wikileaks, а тодішній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що, на його думку, Ассанж гідний Нобелівської премії.

Загрожує 175 років в'язниці. У чому звинувачують Ассанжа і де він зараз

У 2010 році Інтерпол оголосив Ассанжа в міжнародний розшук. Його звинуватили у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях у місті Енчепінг (Швеція), коли Ассанж перебував у там із робочим візитом.

У грудні того ж року його заарештувала поліція на території Британії. Захист Ассанжа стверджував, що уряд США влаштував на нього "полювання" і висунуті звинувачення є політично вмотивованими.

Суд Британії ухвалив екстрадувати обвинуваченого до Швеції. Перебуваючи під підпискою про невиїзд, Джуліан Ассанж попросив політичного притулку в Еквадорі. 19 червня 2012 він прийшов до посольства країни у Великій Британії і перебував там протягом наступних 7 років.

У квітні 2019-го британський суд визнав засновника Wikileaks винним у неявці на судове засідання у 2012 році. Влада Еквадору дозволила британській поліції зайти до посольства та заарештувати Ассанжа.

Фото: Ассанж останні 5 років намагається уникнути екстрадиції до США (Getty Images)

У червні 2022 року влада Великобританії розпорядилася вислати Джуліана Ассанжа в США.

У Штатах його звинувачують за 18 пунктами, зокрема в розкраданні секретної інформації, шпигунстві та змові з метою злому комп'ютерних мереж.

При цьому влада США стверджує, що Ассанж переслідується не за публікацію витоку матеріалів, а за злочинну змову з колишнім аналітиком розвідки армії США Челсі Меннінг з метою їхнього незаконного отримання.

Звинувачення наполягає, що Ассанж заохочував і допомагав Челсі Меннінг викрадати дипломатичні листи та військові файли, які публікував його сайт. Йому може загрожувати до 175 років позбавлення волі.

Де зараз Джуліан Ассанж

Творець Wikileaks продовжує судовий позов у Британії, щоб уникнути екстрадиції.

У березні 2024 Високий суд Британії ухвалив відкласти видачу Ассанжа США. Наступне засідання у справі відбудеться у травні, і до цього часу США мають надати гарантії, що у разі екстрадиції обвинуваченому не загрожує страта.

З 2019 року Джуліан Ассанж перебуває у лондонській в'язниці суворого режиму "Белмарш".