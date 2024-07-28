"Злочин не залишиться безкарним": Зеленський про другу річницю теракту в Оленівці

Трагедія в Оленівці

У липні 2022 року російські загарбники влаштували вибух у колонії Оленівки, де перебували українські військовополонені. Серед них були й захисники «Азовсталі».

За даними росіян, там загинуло понад 50 наших військових.

Згідно з інформацією розвідки, ворог не хотів скасувати українських солдатів у Оленівці, тож вирішив стратити їх, щоб приховати сліди катувань та умови утримання.

У липні 2023 року стало відомо, що Україна повернула тіла загиблих захисників. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, більшість із них було ідентифіковано.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна робило детальний розбір, що було відомо про теракт в Оленівці через рік після трагедії.

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