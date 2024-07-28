"Злочин не залишиться безкарним": Зеленський про другу річницю теракту в Оленівці

Сьогодні, 28 липня, пройшло рівно два роки з моменту теракту в Оленівці, внаслідок чого загинули українські полонені. Цей злочин не залишиться безкарним.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови держави.

"Сьогодні в Україні згадуємо про наших людей, які були вбиті російськими нелюдами в Оленівці... вічна пам’ять усім нашим людям, які були вбиті окупантом. Слава всім, хто б’ється й працює заради нашої держави. Обов’язково захистимо нашу Україну", - сказав президент.

У вечірньому зверненні президент наголосив, що це один із найстрашніших злочинів країни-агресора. Тож Росія повинна за це відповідати і буде. І немає такого розвитку подій, за якого вбивці залишаться безкарними.

Трагедія в Оленівці

У липні 2022 року російські загарбники влаштували вибух у колонії Оленівки, де перебували українські військовополонені. Серед них були й захисники «Азовсталі».

За даними росіян, там загинуло понад 50 наших військових.

Згідно з інформацією розвідки, ворог не хотів скасувати українських солдатів у Оленівці, тож вирішив стратити їх, щоб приховати сліди катувань та умови утримання.

У липні 2023 року стало відомо, що Україна повернула тіла загиблих захисників. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, більшість із них було ідентифіковано.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна робило детальний розбір, що було відомо про теракт в Оленівці через рік після трагедії.

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