UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зло закончится победой Украины: в Конгрессе США отреагировали на пытки бойца ВСУ

Фото: в Конгрессе США отреагировали на пытки бойца ВСУ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Конгрессе США осудили пытки украинского бойца, которые попали в сеть. Призвали немедленно помочь Украине победить российское зло.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт старшего советника Конгресса США Пола Массаро.

"Варварство и разврат российских оккупантов вызывают отвращение. Кастрация, убийства, изнасилования, убийства детей, сравнение городов с землей. Непреодолимое зло", - пишет Массаро.

Старый советник конгресса призвал предоставить Украине ATACMS и современные танки, чтобы наши бойцы как можно скорее покончили с российским злом.

"Российское зло закончится только с победой Украины. Российские военные преступления в Украине - это оскорбление всего человечества", - добавляет Массаро.

Реакция Подоляка:

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Россия, является страной людоедов и палачей, которые не смогут избежать кары в будущем.

"Российские пропагандисты с упоением показали, как группа российских извергов калечила украинского пленного. Все, что надо понимать миру: Россия - страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами. Но туман войны не поможет избежать кары русским палачам. Всех идентифицируем. Каждого достанем",- пишет Подоляк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки