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"Злив" секретних документів США: підозрюваний у соцмережах погрожував масовими вбивствами

Фото: підозрюваний у "зливі" документів у соцмережах погрожував масовими вбивствами (кадр з відео bbc.com)
Автор: Іван Носальський

Американський льотчик Джек Тейшейра, якого підозрюють у витоку секретних документів Пентагону, цікавився розстрілами та погрожував убивствами у соцмережах.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС, про це сказано в судових документах.

У матеріалах зазначається, що Тейшейра писав у соцмережах про бажання убити "тонну людей", щоб "відсіяти недоумкуватих". При цьому він був схильний до расових загроз.

Також підозрюваний 21-річний хлопець питав, якою гвинтівкою зручніше користуватися з позашляховика та описував можливу стрілянину у "людному місці". Він ділився своїми планами збудувати "фургон для вбивств".

За допомогою робочого комп'ютера Тейшейра шукав інформацію про нещодавні масові розстріли. Судячи з документів, під час обшуку в будинку Тейшейри знайшли гвинтівки, автомати та базуку, що зберігалися біля його ліжка.

Прокурори Мін'юсту США хочуть скористатися цією інформацією для того, щоб залишити затриманого за ґратами до суду, пишуть журналісти. Звинувачення вважає, що Тейшейра становить загрозу для американців та національної безпеки США.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в мережу "злили" секретні документи Пентагону, в яких, зокрема, містилася інформація про підготовку України до контрнаступу.

Пізніше американські правоохоронці затримали підозрюваного Алекса Тейшейру. Хлопця звинуватили у несанкціонованому видаленні, зберіганні та передачі секретної інформації національної оборони.

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