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Зірка волейбольної збірної України переїхала в чемпіонат Франції

Фото: Діана Мелюшкина вирішила спробувати сили закордоном (facebook.com/prometeysc)
Автор: Антон Федорців

Центральна блокуюча Діана Мелюшкина змінила слобожанський "Прометей" на французький "Кемпер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

28-річна українка підсилила середняка Ліги A. Вона вперше виступатиме за межами України.

Мелюшкина перейшла в "Кемпер" на правах вільного агента. "Прометей" припинив існування, а волейболістки вітчизняного гранда шукають нові команди. Минулого сезону Суперліги центральна блокуюча стала лідеркою чемпіонату за результативними подачами – 0,51 ейса за партію.

У складі "Кемпера" Мелюшкина зможе дебютувати в стартовому турі чемпіонату Франції. 28 вересня бретонки в гостях зустрінуться з "Каннами".

Хто така Діана Мелюшкина

Уродженка Кременчука, дівоче прізвище – Карпець. На дорослому рівні дебютувавла в складі тернопільської "Галичанки".

Кольори команди захищали в 2012-2016 рр. Пізніше виступала за южненський "Хімік", а в "Прометей" перейшла перед сезоном 2019/20. Шестиразова чемпіонка України, по 6 разів тріумфувала в Кубку та Суперкубку України. У складі збірної України перемогла в Євролізі (2017).

MVP чемпіонату України (2018/19). Звання – майстриня спорту України міжнародного класу.

До слова, раніше керманич збірної України Лосано очолив "Чарні" в ролі тренера-координатора.

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