Зірка "Шахтаря" з вбивчою реалізацією забрав нагороду туру УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Хавбек "гірників" Георгій Судаков – футболіст туру чемпіонату України. Він зіграв провідну роль в розгромі черкаського ЛНЗ (5:1).

До 57-ї хвилини українець забив чотири м'ячі на будь-який смак. Саме Судаков відкрив рахунок під завісу першої чверті ігрового часу, коли у футзальному стилі забив від стійки. А на старті другої половини оформив ще три голи – з лінії штрафного, в дотик із центра майданчика та на добиванні.

Судаков став лише 12-м футболістом в історії елітного дивізіону, якому вдалося оформити покер. Окрім того, він став наймолодшим автором досягнення (22 роки 35 днів), випередивши нинішнього керманича збірної України Сергія Реброва. Також хавбек найшвидше забив чотири м'ячі в історії ліги.

Натомість коуч "Шахтаря" Маріно Пушіч – найкращий тренер 9-го туру. Боснійський фахівець привів команду до впевненої перемоги після двох невдач поспіль в усіх турнірах. Розгром ЛНЗ дозволив "гірникам" закріпитися на 4-й сходинці (16 очок) та наблизитися до житомирського "Полісся" та "Олександрії" (по 20 пунктів).

До символічної збірної туру потрапив ще два представники "Шахтаря" – оборонець Юхим Конопля і півзахисник Артем Бондаренко. Також у схемі 4-5-1 знайшлися місця для воротаря Паламарчука ("Інгулець"), центрбеків Семенова ("Лівий Берег") і Вілівальда ("Інгулець"), оборонця Смолякова, вінгера Назаренка (обидва – "Полісся"), хавбека Рубчинського ("Динамо"), вінгера Луана ("Верес") і форварда Філіппова ("Олександрія").