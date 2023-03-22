Зірка "Клівленда" ефектним постер-данком шокував "Бруклін": момент дня в НБА

Американець підкорив епізодом у фінальній чверті матчу проти "Брукліна". У контратаці "Кавальєрс" він отримав передачу Леверта та з академічною паузою виконав слемданк на постер. Японець Ватанабе завадити не зумів.

Завдяки результативності Мітчелла "Клівленд" здобув важливу перемогу на виїзді (115:109). Огайці закріпилися на 4-й сходинці Східної конференції НБА та впевнено проходять у плей-офф. "Бруклін" тут іде на 6-й позиції.

Мітчелл став першою зіркою поєдинку. На паркеті він провів 37 хвилин. За цей час оборонець встиг набрати 31 очко, зробив 5 підбирань і віддав 3 передачі.

Хто такий Донован Мітчелл

Уродженець Елмсфорда (штат Нью-Йорк), на студентському рівні виступав за "Луїсвілл Кардіналс". Обраний "Денвером" на драфті НБА-2017 під 13-м номером.

"Наггетс" обміняли оборонця до "Юти". П'ять сезонів поспіль відіграв у складі "джазменів". Перебрався до "Клівленда" в рамках великого обміну перед нинішнім сезоном. Чотириразовий учасник Матчу всіх зірок асоціації (2020-2023 рр.).

У дебютний сезон Мітчелл став героєм документального серіалу "Новачок на підйомі". Улюблений клуб – бейсбольний "Нью-Йорк Метс", де понад 20 років працював його батько.