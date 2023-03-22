Зірка "Клівленда" ефектним постер-данком шокував "Бруклін": момент дня в НБА

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив атакувальний оборонець "Клівленд Кавальєрс" Донован Мітчелл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Американець підкорив епізодом у фінальній чверті матчу проти "Брукліна". У контратаці "Кавальєрс" він отримав передачу Леверта та з академічною паузою виконав слемданк на постер. Японець Ватанабе завадити не зумів.
Завдяки результативності Мітчелла "Клівленд" здобув важливу перемогу на виїзді (115:109). Огайці закріпилися на 4-й сходинці Східної конференції НБА та впевнено проходять у плей-офф. "Бруклін" тут іде на 6-й позиції.
Мітчелл став першою зіркою поєдинку. На паркеті він провів 37 хвилин. За цей час оборонець встиг набрати 31 очко, зробив 5 підбирань і віддав 3 передачі.
Уродженець Елмсфорда (штат Нью-Йорк), на студентському рівні виступав за "Луїсвілл Кардіналс". Обраний "Денвером" на драфті НБА-2017 під 13-м номером.
"Наггетс" обміняли оборонця до "Юти". П'ять сезонів поспіль відіграв у складі "джазменів". Перебрався до "Клівленда" в рамках великого обміну перед нинішнім сезоном. Чотириразовий учасник Матчу всіх зірок асоціації (2020-2023 рр.).
У дебютний сезон Мітчелл став героєм документального серіалу "Новачок на підйомі". Улюблений клуб – бейсбольний "Нью-Йорк Метс", де понад 20 років працював його батько.
До слова, напередодні універсал "Мемфіса" Брукс очолив підбірку моментів дня зі слемданком проти "Далласа".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.