Зірка "Інтера" буде покараний за знущальний плакат на чемпіонському параді

Нідерландець під час поїздки на даху автобуса продемонстрував провокативний плакат. На ньому фулбек "нерадзуррі" на повідку тримає собаку з головою оборонця "Мілана" Тео Ернандеса.

Дюмфріс отримав банер від фанатів "Інтера". Тіфозі гранда обіграли сутичку за участю нідерландця і француза під завісу нещодавнього Міланського дербі. За підсумками штовханини арбітр поєдинку тоді вилучив і Дюмфріса, і Ернандеса.

Оборонець "нерадзуррі" буде звинувачений у порушенні статті щодо "лояльності, чесної гри та порядності". Дюмфріс гарантовано заплатить грошовий штраф. За подібні витівки футболісти Серії А раніше бідніли на 4-5 тисяч євро.

"Інтер" достроково став чемпіоном Італії після 33-го туру національної першості. Команда Сімоне Індзагі стала недосяжною для конкурентів. Цьогорічний титул став 20-м в історії клубу. За кількістю Скудетто "нерадзуррі" поступаються лише туринському "Ювентусу" (36).