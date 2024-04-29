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Зірка "Інтера" буде покараний за знущальний плакат на чемпіонському параді

Фото: Дензел Дюмфріс відсвяткував чемпіонство разом із тіфозі (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорців

Оборонець міланського "Інтера" Дензел Дюмфріс нарвався на покарання за використання банеру образливого змісту під час святкування ювілейного Скудетто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Нідерландець під час поїздки на даху автобуса продемонстрував провокативний плакат. На ньому фулбек "нерадзуррі" на повідку тримає собаку з головою оборонця "Мілана" Тео Ернандеса.

Дюмфріс отримав банер від фанатів "Інтера". Тіфозі гранда обіграли сутичку за участю нідерландця і француза під завісу нещодавнього Міланського дербі. За підсумками штовханини арбітр поєдинку тоді вилучив і Дюмфріса, і Ернандеса.

Оборонець "нерадзуррі" буде звинувачений у порушенні статті щодо "лояльності, чесної гри та порядності". Дюмфріс гарантовано заплатить грошовий штраф. За подібні витівки футболісти Серії А раніше бідніли на 4-5 тисяч євро.

"Інтер" достроково став чемпіоном Італії після 33-го туру національної першості. Команда Сімоне Індзагі стала недосяжною для конкурентів. Цьогорічний титул став 20-м в історії клубу. За кількістю Скудетто "нерадзуррі" поступаються лише туринському "Ювентусу" (36).

 

 

До слова, раніше склали список українців-бомбардирів у топ-5 чемпіонатів Європи.

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