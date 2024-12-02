Зірка англійського футболу з непристойним висловом звинуватив українця в крадіжці "Золотого м'яча"

Колишній форвард збірної Англії Гарі Лінекер вкотре висловив невдоволення тим, що в далекому 1986 році "Золотий м'яч" присудили не йому, а українцю Ігорю Бєланову.

63-річний Лінекер вже не вперше публічно нарікає з цього приводу. Більш того, судячи з усього, іноді вдається до маніпуляцій. Вже декілька разів на офіційних заходах в Англії і за її межами його представляли як володаря "Золотого м'яча-1986". Скоріш за все це відбувалось саме з його подачі в розрахунку на те, що ніхто не стане перевіряти слова настільки поважної людини.

І от вчергове легендарний форвард виставив себе ображеним. Сталося це в ефірі шоу The Rest Is Football, одним з ведучих якого є Лінекер. Гостем програми став володар "Золотого м'яча-2024" Родрі, який прийшов до студії з трофеєм.

Взявши до рук приз, якого в нього ніколи не буде, Лінекер вимовив: "Мене пограбували. Той, про кого ти ніколи не чув. Ігор Бєланов".

Більш того, потім прозвучала непристойне словосполучення. Деякому навіть здалось, що Лінекер "послав" вітчизняного футболіста. Але, скоріш за все, це не так. Він просто обіграв закінчення прізвища, яке він вимовив, як "Беланофф" з поширеною англійсько лайкою. Що, звісно, теж його не красить.

"Золотий м'яч-1986": що відомо

Якби приз вручали за нинішніми правилами, його володарем, без сумніву, став би аргентинець Дієго Марадона. Але у той час трофей журналу "Франс Футбол" міг отримати тільки футболіст з громадянством європейської країни.

Головних претендентів було двоє: Бєланов та Лінекер. Англієць завершив сезон-1985/86 з 30-ма голами за "Евертон" та 20-ма – на старті наступного сезону вже за іспанську "Барселону". Також він став найкращим бомбардиром ЧС-1986.

Бєланов так багато не забивав, натомість запам'ятався яскравою грою та важливими голами за київське "Динамо", яке тоді виграло Кубок кубків, та за збірну СРСР на Мундіалі в Мексиці. Зокрема, він відзначився хет-триком у ворота збірної Бельгії.

Як би там не було, журналісти європейських ЗМІ (тоді визначали переможця тільки вони) віддали перевагу українцю. Бєланов у підсумку набрав 84 бали, а Лінекер – 62.

"Золотий м'яч-1986", підсумки голосування, топ-10

Ігор Бєланов (СРСР) – 84 бали Гарі Лінекер (Англія) – 62 Еміліо Бутрагеньйо (Іспанія) – 59 Пребен Ельк'яєр (Данія) – 22 Мануель Аморос (Франція) – 22 Олександр Заваров (СРСР) – 20 Іан Раш (Уельс) – 20 Хельмут Дукадам (Румунія) – 10 Марко ван Бастен (Нідерланди) – 10 Алессандро Альтобеллі (Італія) – 9

Фото: Ігор Бєланов у 1986 році (facebook.com/igor.belanov1986)