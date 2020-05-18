Зимой вторая волна пандемии коронавируса может поразить Европу, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что следующей зимой в Европе возможна вторая смертоносная волна пандемии коронавируса. При этом отмечается, что пик пандемии совпадет с другими сезонными заболеваниями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

"Европа должна готовиться ко второй смертоносной волны коронавируса зимой, предупредил руководитель Всемирной организации здравоохранения", - говорится в сообщении.

Региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге заявил, что сейчас настало время укрепить системы здравоохранения вследствие увеличения вместимости больниц, чтобы страны были в состоянии лечить больше пациентов.

Он также предупредил, что сейчас в Европе настало время для "подготовки, а не празднование", даже если ежедневное количество заражений и летальных исходов уменьшается.