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В Зимбабве начали вакцинацию против COVID-19

Автор: Андрей Козловский

В Зимбабве началась вакцинация населения против коронавируса Прививки в стране делают препаратом компании Sinovac, 200 тысяч доз которого им подарило правительство Китая.

Об этом сообщает Anadolu.

Как сообщается, в первом этапе вакцину получат медики, госслужащие, люди старше 60 лет и представители групп риска. Также этот этап вакцинации должен дать ответ на вопрос о том, насколько препарат компании Sinovac эффективен против южноафриканской мутации коронавируса.

По словам министра информации Зимбабве Моники Муцвангви, на первом этапе власти планируют вакцинировать 22% населения. На втором этапе 18,4% людей будут охвачены вакцинацией, еще 18,4% лиц - на третьем этапе. Таким образом, будет достигнута цель вакцинации - почти 60% всего населения.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВООЗ) призвала страны отдавать вакцины от коронавируса для распределения через механизм COVAX. Вместо прямых поставок в другие государства.

Также сообщалось, что поставки вакцины от COVID китайской компании Sinovac для Украины могут задержаться. Украинский поставщик этой вакцины просит разрешения перенести поставку первой партии на апрель.

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