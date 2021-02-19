В Зимбабве начали вакцинацию против COVID-19

В Зимбабве началась вакцинация населения против коронавируса Прививки в стране делают препаратом компании Sinovac, 200 тысяч доз которого им подарило правительство Китая.

Как сообщается, в первом этапе вакцину получат медики, госслужащие, люди старше 60 лет и представители групп риска. Также этот этап вакцинации должен дать ответ на вопрос о том, насколько препарат компании Sinovac эффективен против южноафриканской мутации коронавируса.

По словам министра информации Зимбабве Моники Муцвангви, на первом этапе власти планируют вакцинировать 22% населения. На втором этапе 18,4% людей будут охвачены вакцинацией, еще 18,4% лиц - на третьем этапе. Таким образом, будет достигнута цель вакцинации - почти 60% всего населения.