Зима возвращается: синоптики дали неутешительный прогноз погоды на 6 февраля

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В нескольких областях ожидается снег и снег с дождем

В среду, 6 февраля в Украине ожидаются неблагоприятные погодные условия. Начнется снижение температуры воздуха, а также во многих областях пройдут осадки. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

На востоке страны будет пасмурно, осадки в большинстве областей не прогнозируются, возможен небольшой снег в Харькове. В Луганской и Донецкой области ночью температура опустится до -4 градусов, в Харькове и Днепре от 0 до -3 градусов. Днем в регионе температура будет колебаться от 0 до +4 градусов.

В южных областях облачно, в Херсоне возможны прояснения, без осадков. Ночью от 0 до -2 градусов, днем от +4 до +6 градусов.

В Крыму солнечно. Ночью 0 +2 градуса, днем воздух прогреется до +7 +9 градусов.

В северных областях ожидаются осадки в виде снега. Ночью от -1 до -3 градусов, днем воздух прогреется до +2 градусов.

На западе пасмурно, в Хмельницком, Львове и в Винницкой области пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. Ночью в регионе от -2 до -4 градусов. Днем от 0 до +3 градусов.

В центральных областях ожидается снег с дождем. Ночью от -1 до +2 градусов. Днем от 0 до +4 градусов.

В столице 6 февраля пройдет небольшой снег. Ночью температура опустится до -1 -3 градусов, днем прогреется до +2 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики украинцев предупредили о снеге и дождях.

А также рассказывали о том, что народный синоптик дал подробный прогноз погоды на февраль.