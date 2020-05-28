Жуткая травма: Тоня Матвиенко рассказала о домогательствах врача

Тоня Матвиенко рассказала историю о том, как ее домогался врач в детской больнице Охматдет. 19-летняя певица попала к нему на прием со своей дочерью Ульяной в 1999 году, и он начал угрожать девушке, чтобы склонить ее к половой связи.

Украинская артистка Тоня Матвиенко старшую дочь Ульяну родила рано, в 16 лет. Ее осуждали в школе и часто говорили неприятные вещи, но забеременев Тоня Матвиенко даже не задумывалась об аборте. Когда Ульяне было почти 4 года, певица попала в жуткую историю с домогательством врача.

"Когда Ульяна болела, и я шла к врачу, и мне говорили: "Ну конечно, не доглядела молодая мама". Однажды случилась неприятность. Мы попали в Охматдет, ко мне пришел врач и стал меня домогаться – в 19 лет. Он меня прижал и сказал: "Ну ты же нагуляла". 1999 год, телефонов нет, все были на даче, некому позвонить. И он себе решил, что я такая глупая малолетка, родила, потому что шлялась где-то. Он сказал: "Если не пойдешь, то я твоему ребенку сделаю проблемы", - рассказала Матвиенко в Instagram-шоу "Правда или дело".

Она призналась, что сразу никому ничего не сказала, из страха, что врач действительно навредит маленькой Ульяне. Потом она позвонила свекрови, ее брат приехал разбираться, но все прошло тихо.

"Я помню и год, и день, когда прибыла. Можно поднять материалы, посмотреть, работает ли этот врач. Потому что, это такая травма. Я тогда сказала: "Ты что! Да у меня мама Нина Матвиенко!" И это помогло", - добавила певица.

Она отметила, сомневается, стоит ли сейчас искать имя этого врача, так как может столкнуться с осуждением, а врача наказать не получится.

"Скажут: "Клевый врач, столько детей спас!" А что он там с матерями делал? Я с ним не пошла, а может кто-то пошел и переспал", - объяснила артистка.

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