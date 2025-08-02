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Журналістку Вікторію Рощину, яка померла у полоні РФ, нагородили орденом Свободи

Субота 02 серпня 2025 11:08
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Журналістку Вікторію Рощину, яка померла у полоні РФ, нагородили орденом Свободи Фото: Вікторія Рощина (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українську журналістку Вікторію Рощину, яка загинула у російському полоні, було нагороджено орденом Свободи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

"За громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини постановляю: Нагородити орденом Свободи Рощину Вікторію Володимирівну - правозахисницю, тележурналістку, військову кореспондентку (посмертно)", - йдеться в указі.

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський у Telegram також зроби допис щодо Рощиної.

"У жовтні 2024 року ми дізналися про важку й несправедливу втрату: в російському полоні загинула українська журналістка Вікторія Рощина. Вона вже була в списках на обмін. Росія зобов’язувалася її звільнити, але не дотримала свого слова", - зауважив Зеленський.

Він нагадав, що Вікторія була однією з тих, хто говорив правду про війну. Адже працювала на фронті та на тимчасово окупованих територіях.

"У лютому цього року її тіло з численними слідами катувань повернули в Україну. Відтоді тривали всі відповідні експертизи. Сьогодні ми вшановуємо Вікторію Рощину посмертно. Вона нагороджена орденом Свободи. За непохитну віру в те, що свобода здолає все. Шана і світла памʼять Вікторії Рощиній", - написав президент.

Що відомо про Вікторію Рощину

Вікторія Рощина - українська журналістка, яка загинула в російському полоні. Вона народилася у 1997 році й розпочала кар'єру в медіа у 16-річному віці. Вікторія спеціалізувалася на темах криміналу, правозахисної діяльності та судових процесів. Працювала з низкою українських видань, зокрема з "Українською правдою", Hromadske, "Радіо Свобода", "Цензор.НЕТ", "UA:Перший" і "Українським радіо".

З початком повномасштабного вторгнення Росії вона висвітлювала ситуацію в тимчасово окупованих регіонах. У березні 2022 року під час виконання редакційного завдання в Бердянську Рощину затримали російські військові. Після десяти днів полону її звільнили, змусивши записати відеозвернення, в якому вона змушена була заявити, що не має претензій до окупантів.

А вже 27 липня 2022 року Рощина вирушила з України до Польщі. Звідти вона планувала потрапити на тимчасово окуповані території через Росію. Востаннє вона виходила на зв'язок 3 серпня 2022 року, після чого зникла безвісти. У травні 2024 року росіяни визнали, що затримали Рощину.

Про смерть української журналістки Вікторії Рощиної стало відомо 10 жовтня 2024 року. Міністерства оборони Росії направило лист родині журналістки, в якому йшлося, що вона померла 19 вересня.

24 квітня цього року стало відомо, що в Україну повернули тіло Рощиної. За результатами експертизи на тілі Рощиної виявлені численні ознаки катувань та жорстокого поводження. У неї відсутні деякі частини тіла, помітні садна і крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро та можливі сліди від застосування електроструму. Вона втратила до 30 кг ваги.

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