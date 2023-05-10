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Журналісти створили інтерактивну мапу військових об'єктів РФ в Криму

Фото: журналісти опублікували інтерактивну карту Крима з геолокаціями понад 200 військових об'єктів РФ (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Журналісти опублікували інтерактивну карту анексованого у 2014 році Росією Крима з геолокаціями понад 200 тимчасових та законсервованих військових об'єктів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Зібрано більше 200 військових об'єктів у 10 категоріях з геолокаціями у Криму", - йдеться в підписі до мапи.

Зокрема, на супутникових знімках Planet Labs та зібраних фото можна побачити військові полігони, бази палива, склади боєприпасів, місця розташування РЛС та ППО, місця розташування штабів та військових частин різних родів військ, аеродроми та бази Чорноморського флоту Росії.

Ознайомитись з мапою можна за посиланням.

Як повідомлялося, на території окупованого Криму знаходяться 10 діючих військових аеродромів і два авіазаводи, які Росія використовує у своїх інтересах. Ці об'єкти можуть стати цілями для українських військ.

Зокрема, у лютому 2023 року стало відомо, що російські війська збудували базу на півночі Кримського півострова. На супутникових знімках видно вертолітний майданчик, укріплений периметр та автомобільні галси.

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