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Журнал Time назвал разработчиков вакцин от коронавируса "Героями года"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Журнал Time назвал четырех ученых, работавших над вакцинами от коронавируса, "Героями года-2021". Издание охарактеризовало их как "волшебных работников".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Time.

Среди ученых, которые принимали участие в разработке вакцин от коронавируса, журнал выделил:

  • иммунолога Киззмекию Корбетт;
  • заместителя директора Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Барни Грэма;
  • биохимика из Венгрии Каталин Карико;
  • американского ученого Дрю Вайсмана.

"Эти четверо были далеко не одиноки в своих усилиях: ученые всего мира создали вакцины против COVID-19, используя различные платформы и технологии", - отметили в журнале.

Однако, добавили в издании, Корбетт, Грэм, Карико и Вайсман смогли достичь прорыва исключительной важности, представив инновационную и высокоэффективную базу вакцины, основу которой составляет мРНК.

Фото: Time назвал разработчиков вакцин от коронавируса "Героями года" (facebook.com/time)

Напомним, в июне королева Британии Елизавета II посвятила в рыцари разработчиков вакцины от коронавируса AstraZeneca.

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