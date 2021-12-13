Журнал Time назвал разработчиков вакцин от коронавируса "Героями года"

Среди ученых, которые принимали участие в разработке вакцин от коронавируса, журнал выделил:

иммунолога Киззмекию Корбетт;

заместителя директора Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Барни Грэма;

биохимика из Венгрии Каталин Карико;

американского ученого Дрю Вайсмана.

"Эти четверо были далеко не одиноки в своих усилиях: ученые всего мира создали вакцины против COVID-19, используя различные платформы и технологии", - отметили в журнале.

Однако, добавили в издании, Корбетт, Грэм, Карико и Вайсман смогли достичь прорыва исключительной важности, представив инновационную и высокоэффективную базу вакцины, основу которой составляет мРНК.

Фото: Time назвал разработчиков вакцин от коронавируса "Героями года" (facebook.com/time)