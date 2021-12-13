Журнал Time назвал разработчиков вакцин от коронавируса "Героями года"

Журнал Time назвал четырех ученых, работавших над вакцинами от коронавируса, "Героями года-2021". Издание охарактеризовало их как "волшебных работников".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Time.
Среди ученых, которые принимали участие в разработке вакцин от коронавируса, журнал выделил:
"Эти четверо были далеко не одиноки в своих усилиях: ученые всего мира создали вакцины против COVID-19, используя различные платформы и технологии", - отметили в журнале.
Однако, добавили в издании, Корбетт, Грэм, Карико и Вайсман смогли достичь прорыва исключительной важности, представив инновационную и высокоэффективную базу вакцины, основу которой составляет мРНК.
Фото: Time назвал разработчиков вакцин от коронавируса "Героями года" (facebook.com/time)
Напомним, в июне королева Британии Елизавета II посвятила в рыцари разработчиков вакцины от коронавируса AstraZeneca.