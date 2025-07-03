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Жота загинув в ДТП: нові подробиці і реакція футбольної спільноти

Четвер 03 липня 2025 14:56
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Жота загинув в ДТП: нові подробиці і реакція футбольної спільноти Діогу Жота (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Нападник "Ліверпуля" та гравець збірної Португалії Діогу Жота загинув у жахливій дорожній аварії. Трагедія сталася всього через кілька днів після його весілля, що шокувало футбольний світ і шанувальників по всьому світу.

РБК-Україна розповідає про нові обставини ДТП, а також про те, як футбольний світ реагує на страшну звістку.

Смерть Жоти: що сталося

Вранці 3 липня у провінції Самора на північному заході Іспанії сталася смертельна автокатастрофа.

Lamborghini, в якому перебували 28-річний Жота та його молодший брат (теж футболіст) Андре Сілва, з’їхав з траси A-52 поблизу Паласіос-де-Санабрія, перекинувся і загорівся.

Попередньо причиною аварії стало розривання шини під час обгону.

"Автомобіль з'їхав з дороги, і все вказує на те, що під час обгону лопнула шина", - повідомила поліція Цивільної гвардії Самори виданню SkySports.

Лише 10 днів тому Жота одружився зі своєю давньою партнеркою Руте Кардозу. У пари залишилося троє маленьких дітей.

Реакція "Ліверпуля" та футбольної спільноти

Світова футбольна спільнота глибоко вражена трагічною загибеллю футболіста.

Так, у заяві "Ліверпуля" йдеться, що клуб "спустошений" смертю свого гравця.

"Клубу повідомили, що 28-річний футболіст загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Іспанії разом зі своїм братом Андре. Ми наразі не робитимемо подальших коментарів і просимо поважати конфіденційність родини, друзів, товаришів по команді та персоналу клубів Діого та Андре, оскільки вони намагаються змиритися з неймовірною втратою. Ми й надалі надаватимемо їм нашу повну підтримку", - йдеться на сайті мерсисайдців.

У Португальській федерації футболу відзначили, що "Діогу Жота був неймовірною людиною, яку шанують всі - як товариші по команді, так і суперники", а також, що "він вирізнявся заразливою радістю і був прикладом для всієї своєї громади".

Також ПФФ звернулася до УЄФА із проханням провести хвилину мовчання цього перед матчем жіночої збірної Португалії з Іспанією на чемпіонаті Європи.

"Ми втратили двох чемпіонів", - додали у соцмережах федерації.

Капітан збірної Португалії і товариш Жоти Кріштіану Роналду теж не промовчав.

"Це неможливо... Тільки-но ми були разом у національній збірній, ти тільки-но одружився", - сказав гравець.

"Твоїй родині, твоїй дружині та вашим дітям я висловлюю співчуття та бажаю їм усіх сил у світі. Я знаю, що ти завжди будеш з ними. Спочивайте з миром, Діого та Андре. Ми всі сумуватимемо за вами", - додав Роналду.

"Усього три тижні тому я мав честь вручити Діогу Жоті медаль після фіналу Ліги націй - це був момент радості, гордості й тріумфу, який тепер назавжди залишиться у пам’яті з відтінком смутку. Його пристрасть, енергія та дух на полі надихали всіх навколо. Це жахливо - усвідомлювати, що життя, сповнене радості й потенціалу, обірвалося так рано. Спочивай з миром, дорогий Діогу. Тебе ніколи не забудуть", - сказав президент УЄФА Александер Чеферін.

Багато футболістів різних рівнів відреагували на смерть знаменитого гравця. Українці - не виключення. Зокрема Олександр Зінченко зробив репост публікації зі сторінки Англійської Прем'єр-ліги в stories, лаконічно підписавши: "R.I.P".

Кар'єра Жоти

Нагадаємо, що Жота розпочав кар'єру в Португалії, згодом грав за "Атлетіко" (Мадрид), "Порту" і "Вулвергемптон". А у 2020 році приєднався до "Ліверпуля".

За мерсісайдців він провів 123 матчі, у яких забив 47 голів. У складі "червоних" виграв Прем'єр-лігу та інші трофеї. Також виступав за збірну Португалії - 49 матчів, 14 голів.

У поточному сезоні Жота відзначився 6 забитими м'ячами, зробивши вагомий внесок у здобуття "Ліверпулем" чергового чемпіонства в АПЛ.

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