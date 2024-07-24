UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

За жорстоке поводження. Триразова олімпійська чемпіонка усунена на старті Олімпіади

Фото: Шарлотта Дюжарден жорстоко побила тварину (facebook.com/charlottedujardinCBE)
Автор: Антон Федорців

Британська вершниця Шарлотта Дюжарден отримала бан від Міжнародної федерації кінного спорту (FEI) перед Олімпійськими іграми 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Керівна організація усунула спортсменку на 6 місяців. Причина – жорстоке поводження британки з кіньми.

Причиною для рішення FEI стала поява відео чотирирічної давності. На ньому Дюжарден займається з 19-річною вершницею і б'є коня батогом по ногах, щоб той чіткіше виконував спортивні елементи. Скаргу до федерації подав представник учениці.

"Шарлотта Дюжарден перебувала в центрі арени. Вона сказала учениці: "Ваш кінь повинен більше піднімати ноги на галопі". Вона взяли довгий батіг і била коня більше 24-х разів за хвилину, до того ж, дуже сильно, дуже жорстоко. Це було схоже на циркову виставу зі слонами", – заявив він.

Дюжарден відреагувала на бан FEI коротким коментарем. Вона заявила, що згаданий інцидент – нетиповий для неї та її стилю навчання. Водночас титулована вершниця визнала, що виправдання таким її діям немає.

Хто така Шарлотта Дюжарден

Уродженка Великого Лондона, командор ордена Британської імперії. Спеціалізація у кінному спорті – виїздка. Спортом почала займатися у ранньому дитинстві, перші змагання виграла в 3 роки.

Матір Дюжарден заради кар'єри доньки в кінному спорті зайнялася розведенням поні. У дорослому віці взяла участь в трьох Олімпійських іграх (2012, 2016, 2020). Найуспішнішою стала Олімпіада в Лондоні з двома "золотами" – в особистій та командній виїздках. Загалом завоювала 6 олімпійських нагород, зокрема 3 золотих, одну срібну та дві бронзові медалі.

Коні – Валегро, Джіо, Маунт Сент-Джон Фрістайл. У 2018 році випустила мемуари "Дівчина на коні, що танцює: Шарлотта Дюжарден і Валегро".

До слова, раніше підготували прев'ю перед дебютом збірної України на Олімпіаді-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2024