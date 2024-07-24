За жорстоке поводження. Триразова олімпійська чемпіонка усунена на старті Олімпіади

Британська вершниця Шарлотта Дюжарден отримала бан від Міжнародної федерації кінного спорту (FEI) перед Олімпійськими іграми 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Керівна організація усунула спортсменку на 6 місяців. Причина – жорстоке поводження британки з кіньми.

Причиною для рішення FEI стала поява відео чотирирічної давності. На ньому Дюжарден займається з 19-річною вершницею і б'є коня батогом по ногах, щоб той чіткіше виконував спортивні елементи. Скаргу до федерації подав представник учениці.

"Шарлотта Дюжарден перебувала в центрі арени. Вона сказала учениці: "Ваш кінь повинен більше піднімати ноги на галопі". Вона взяли довгий батіг і била коня більше 24-х разів за хвилину, до того ж, дуже сильно, дуже жорстоко. Це було схоже на циркову виставу зі слонами", – заявив він.

Дюжарден відреагувала на бан FEI коротким коментарем. Вона заявила, що згаданий інцидент – нетиповий для неї та її стилю навчання. Водночас титулована вершниця визнала, що виправдання таким її діям немає.

Хто така Шарлотта Дюжарден

Уродженка Великого Лондона, командор ордена Британської імперії. Спеціалізація у кінному спорті – виїздка. Спортом почала займатися у ранньому дитинстві, перші змагання виграла в 3 роки.

Матір Дюжарден заради кар'єри доньки в кінному спорті зайнялася розведенням поні. У дорослому віці взяла участь в трьох Олімпійських іграх (2012, 2016, 2020). Найуспішнішою стала Олімпіада в Лондоні з двома "золотами" – в особистій та командній виїздках. Загалом завоювала 6 олімпійських нагород, зокрема 3 золотих, одну срібну та дві бронзові медалі.

Коні – Валегро, Джіо, Маунт Сент-Джон Фрістайл. У 2018 році випустила мемуари "Дівчина на коні, що танцює: Шарлотта Дюжарден і Валегро".