Жорстока смерть і небесна слава: кого вшановує сьогодні ПЦУ і що приховує ця дата
Православна Церква України послуговується нині новоюліанським церковним календарем. Згідно з ним сьогодні, 11 червня, віряни вшановують пам'ять апостолів Варфоломія та Варнави.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.
Ким був Варфоломій і чим важливі його діяння
Згідно з інформацією ПЦУ, святий апостол Варфоломій належав до 12 найближчих учнів Ісуса Христа.
"Сам Господь сказав про нього: "ось воістину ізраїльтянин, у якому нема лукавства", а також пообіцяв йому: "Через те, що Я сказав тобі, що бачив тебе під смоковницею, ти віруєш; більше цього побачиш", - нагадали вірянам.
Уточнюється, що ім'я Варфоломій з арамейської означає "син Фоломія" (Фоломій у юдеїв було ім'я давнє та часто вживане).
Українцям розповіли, що після зішестя Святого Духа на апостолів Варфоломій вирушив із проповіддю:
- до Сирії;
- до Малої Азії;
- до Індії.
У цей період він переклав також Євангеліє від Матфея.
"Під час проповідування він зазнавав багато прикрощів, гонінь і напастей від невірних", - додали у ПЦУ.
Зазначається, що Варфоломій:
- звершував чудесні зцілення;
- навернув багатьох людей до Христа;
- був страчений за це язичниками.
"Сталося це в 71 році після Різдва Христового: його розіп'яли, здерли з живого шкіру та обезголовили", - пояснили у ПЦУ.
Життя Варнави та його трагічна загибель
Тим часом Варнава був апостолом з числа 70, обраних Спасителем для проповіді Євангелія.
"У людей, що увірували, було одне серце й одна душа; і ніхто нічого з майна свого не називав своїм, а все у них було спільне… Так Іосія, прозваний апостолами Варнавою (що значить "син утіхи"), левит, родом кіпрянин, у якого була своя земля, приніс гроші й поклав до ніг апостолів", - нагадали вірянам.
Уточнюється, що це - біблійна згадка про святого апостола Варнаву, пам'ять якого Церква вшановує сьогодні.
Українцям розповіли, що святий Варнава:
- проповідував разом з апостолом Павлом у Малій Азії та на Кіпрі;
- заснував єпископську кафедру у Медіолані (Мілані).
Він завершив свій земний шлях як мученик близько 62 року:
- був забитий юдеями камінням на рідній батьківщині, на Кіпрі;
- був кинутий живим у вогнище.
"Кілька століть минуло, поки змінилися царі та зупинилися гоніння на християн, і тоді Господь прославив місце, де спочивали мощі святого апостола Варнави. Їх віднайшли 11 дня місяця червня в другій половині V століття", - повідомили у ПЦУ.
Публікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Нагадаємо, раніше у ПЦУ розвінчали поширений міф про людську долю, розповіли про найбільший Божий дар і вчення про Божий Промисел.
Крім того, вірянам пояснили, що таке панахида та коли вона звершується.
Читайте також про найважливіші для вірян дні впродовж літнього сезону 2025 року - які церковні свята українці відзначатимуть у червні, липні та серпні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.