ЖК "Olympic Park": плюсы концепции столичного комплекса

Вектор развития комплекса на данном этапе направлен на строительство всех секций и очередей, которые есть в плане застройщика. Сам план включает в себя три многоэтажных дома - строительство было начато с первого дома.

Он имеет пять секций: первая уже построена, введена в эксплуатацию и полностью заселена; вторая построена и ожидает сертификат, а инвестора получают ключи от квартир, для того, чтобы уже начать ремонт; третья секция - строительство находится на этапе планирования; четвертая секция строится, сейчас уже ведутся работы на 24-м этаже; в пятой секции уже готов цокольный и первый этажи и ведутся работы над вторым.

"Планы довольно амбициозные. Очень много людей покупают квартиры с абсолютно разными планировками - кому для чего: для жизни, для сдачи в аренду, некоторые даже под "домашние офисы". Большой спрос на небольшие, однокомнатные квартиры, у молодежи и иностранцев. Рядом метро, аэропорт недалеко - это очень удобно. Семьи тоже очень интересуются покупкой квартир здесь, все потому что рядом школы, детские садики, а у нас тут много детских площадок и стадион - для детей просто сказка", - говорит сам Status Group о ЖК "Оlympic Park".

Компания действительно позаботилась о том, чтобы в одном комплексе собрать все необходимое для жизни - детям для счастливого детства, взрослым для комфорта, отдыха, удобных поездок на работу и, в целом, всего, что им потребуется.