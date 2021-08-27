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ЖК "Olympic Park": плюсы концепции столичного комплекса

Автор: Наталия Гурковская

Разрабатывая план проекта, застройщик "Статус групп" с особой внимательностью относился к инфраструктуре, обустройству и облагораживанию территории комплекса. Поскольку именно этот проект воплощает уникальную концепцию “Город в городе”, благодаря которой жители комплекса смогут иметь все необходимое для жизни в пешей доступности от своего дома.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании застройщика.

Вектор развития комплекса на данном этапе направлен на строительство всех секций и очередей, которые есть в плане застройщика. Сам план включает в себя три многоэтажных дома - строительство было начато с первого дома.

Он имеет пять секций: первая уже построена, введена в эксплуатацию и полностью заселена; вторая построена и ожидает сертификат, а инвестора получают ключи от квартир, для того, чтобы уже начать ремонт; третья секция - строительство находится на этапе планирования; четвертая секция строится, сейчас уже ведутся работы на 24-м этаже; в пятой секции уже готов цокольный и первый этажи и ведутся работы над вторым.

"Планы довольно амбициозные. Очень много людей покупают квартиры с абсолютно разными планировками - кому для чего: для жизни, для сдачи в аренду, некоторые даже под "домашние офисы". Большой спрос на небольшие, однокомнатные квартиры, у молодежи и иностранцев. Рядом метро, аэропорт недалеко - это очень удобно. Семьи тоже очень интересуются покупкой квартир здесь, все потому что рядом школы, детские садики, а у нас тут много детских площадок и стадион - для детей просто сказка", - говорит сам Status Group о ЖК "Оlympic Park".

Компания действительно позаботилась о том, чтобы в одном комплексе собрать все необходимое для жизни - детям для счастливого детства, взрослым для комфорта, отдыха, удобных поездок на работу и, в целом, всего, что им потребуется.

  • вся инфраструктура в одном месте: магазины, рестораны, кафе, аптеки, мастерские и многое другое.
  • собственный стадион.
  • 6 школ и 7 детских садов рядом с комплексом.
  • локация в 100 м от метро.
  • невероятный вид на Парк Партизанской Славы и озеро "Вырлица", и расположение в пешем доступе к ним.
  • торгово-офисный центр, что позволяет работать рядом с домом и покупать все необходимое.
  • удобный стилобат для прогулок.
  • детские и спортивные площадки.
  • хорошие планировки.
  • выгодные предложения коммерции.
  • хорошие условия для сдачи квартир в аренду.

Напомним, ЖК "Olympic Park" можно назвать одним из наиболее перспективных жилых комплексов Киева, поскольку он имеет огромную территорию и множество удобств. Учитывая возможности и амбиции "Статус Групп", этот проект в будущем будет становиться только перспективнее.

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Киев