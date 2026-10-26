ЖК "Біоритм" із самодостатньою інфраструктурою у центрі Києва

Двір лишається пішохідним: паркінг розташований під ним, тож автомобіль потрапляє на місце, не перетинаючи двору, а прямі виходи ведуть у кожну секцію.

Власна школа й дитячий садок

Будівництво кварталу розпочалося з освітнього блоку, до відкриття продажів квартир.

Київський ліцей Освітнього холдингу A+ охоплює preschool, школу й коледж і розрахований на 990 учнів. У будівлі працюють лабораторії, класи-трансформери, спортивна арена 1500 м² та сертифіковане укриття понад 1160 м². Міжнародні програми Cambridge готують до вступу в провідні університети світу.

Поруч відкривається просторий дитячий садок Біоритм: лише 60 малюків, групи до 15 дітей, один педагог на шістьох. Програма Cambridge Early Years, англійська впродовж дня, Mini-Lab, мистецтво, музика, спорт і власний зелений двір, далі – природний перехід до шкіл A+.

Сьогодні Освітній холдинг A+ налічує понад 20 закладів. Тільки за період великої війни KAN Development вклав у розбудову освітнього напрямку понад 120 млн доларів.