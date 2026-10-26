ЖК "Біоритм" із самодостатньою інфраструктурою у центрі Києва

Власний двір і паркінг
Усередині кварталу закладено зелений двір площею 1,3 гектара з авторським ландшафтом.
Двір лишається пішохідним: паркінг розташований під ним, тож автомобіль потрапляє на місце, не перетинаючи двору, а прямі виходи ведуть у кожну секцію.
Машиномісць близько тисячі, тож щоденний пошук парковки зникає з розпорядку.
Дитячі зони облаштовують серед зелені, з безпечним покриттям і м'яким освітленням.
Територію проєктують доступною для маломобільних груп згідно з ДБН: пандуси, широкі проходи, рівне покриття.
Власна школа й дитячий садок
Будівництво кварталу розпочалося з освітнього блоку, до відкриття продажів квартир.
Київський ліцей Освітнього холдингу A+ охоплює preschool, школу й коледж і розрахований на 990 учнів. У будівлі працюють лабораторії, класи-трансформери, спортивна арена 1500 м² та сертифіковане укриття понад 1160 м². Міжнародні програми Cambridge готують до вступу в провідні університети світу.
Поруч відкривається просторий дитячий садок Біоритм: лише 60 малюків, групи до 15 дітей, один педагог на шістьох. Програма Cambridge Early Years, англійська впродовж дня, Mini-Lab, мистецтво, музика, спорт і власний зелений двір, далі – природний перехід до шкіл A+.
Сьогодні Освітній холдинг A+ налічує понад 20 закладів. Тільки за період великої війни KAN Development вклав у розбудову освітнього напрямку понад 120 млн доларів.
Власне сховище й захищений простір у квартирі
У межах кварталу облаштовують сховище на 600 осіб. Разом з укриттям ліцею це дає родині більше свободи у виборі дій.
У плануваннях квартир першої черги передбачене приміщення з посиленим контуром: монолітні залізобетонні стіни 250 мм із подвійним армуванням, ближче до несучого ядра будинку.
Суцільний моноліт із двох сіток арматури й бетону працює ефективніше за цегляну кладку, на якій тримається побутове "правило двох стін", і додає захисту від уламків та вибухової хвилі. Простір стає в пригоді, коли часу на спуск обмаль, а в решту днів працює гардеробною.
Деталі підкажуть у відділі продажів ЖК "Біоритм".
Власні басейни, SPA та спортивні майданчики
Три панорамні басейни розташовані на дахах різних будинків – лише для резидентів. Критий басейн працює у власному фітнес-центрі, тож плавати можна за будь-якої погоди. Поруч – обладнання для силових і кардіотренувань, зали йоги й танців.
SPA-простір на 16-му поверсі має фінську сауну, римську парну, прохідну купель, зону релаксу та бар, а звідси є вихід на відкриту терасу з краєвидами Києва.
На території облаштовують універсальний майданчик, корт для падел-тенісу, пʼять BBQ-зон і party-room.
Будинки об'єднує SkyRytm – прогулянкова тераса завдовжки 610 метрів на висоті 16-го поверху, з якої відкривається панорама Києва. Найдовша в Україні. На її рівні зібрані басейни, SPA, фітнес-зони та камерний бар, а водночас це найкоротший шлях між корпусами.
Власна керуюча компанія
Квартал обслуговує власна керуюча компанія: лобі з консьєржем, підтримка мешканців 24/7, прибирання двору й під'їздів.
Та побутова дисциплінованість, завдяки якій перегоріла лампа живе годину, а ялинку вивозять одразу після свят.
У будинках закладені сучасні системи безпеки й "розумного будинку".
Власний бюджет будівництва
KAN Development будує за моделлю прямого фінансування: бюджет кожного проєкту відокремлений, має власне джерело надходжень і сформований резерв, а перерозподіл коштів між будівельними майданчиками неможливий.
Темп робіт на "Біоритмі" залежить від економіки самого ЖК, а резерв підтримує будівництво в періоди низької активності ринку.
Портфоліо компанії цю модель підтверджує: понад 4 млн м² нерухомості, близько 20 500 зданих квартир, "Комфорт Таун", Tetris Hall, "Файна Таун", "Республіка", UNIT.Home.
Серед реалізованих проєктів заморожених об'єктів компанія не мала, в тому числі й після лютого 2022-го: понад 4 500 квартир отримали власників за час великої війни. Хід робіт відкритий для перегляду.
У "Біоритмі" передбачено близько 20 типів різних планувань квартир: від однокімнатних на 59,1 м² до чотирикімнатної на 192,9 м². Більше про планування з площами опубліковано на сайті.
Біоритм і KAN Development: простір для життя
ЖК Біоритм – житловий квартал у центрі Києва за адресою вул. Велика Васильківська, 143/2. Проєкт передбачає дев’ять будинків загальною площею близько 115 000 м² житла у дві черги будівництва. У кварталі поєднуються пішохідний двір площею 1,3 гектара, підземний паркінг, сховище на 600 осіб, освітня інфраструктура A+, три панорамні басейни на дахах, критий басейн, SPA, фітнес-простір і корт для падел-тенісу. Окрема особливість – SkyRytm, прогулянкова тераса завдовжки 610 метрів на рівні 16-го поверху.
Дізнатися більше про квартал, переглянути планування квартир і стежити за ходом будівництва можна на сайті "Біоритму".
KAN Development – українська девелоперська компанія, яка працює на ринку 25 років. У портфоліо – понад 4 млн м² нерухомості та близько 20 500 зданих квартир, зокрема житлові комплекси "Комфорт Таун", Tetris Hall, "Файна Таун", "Республіка" та UNIT.Home. Освітній напрям компанії об’єднує понад 20 закладів холдингу A+. У будівництві KAN Development використовує модель прямого фінансування, за якої кожен проєкт має окремий бюджет і власне джерело надходжень.