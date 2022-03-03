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"Жизнь победит смерть". Time вышел с украинской обложкой в честь героев войны против России

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 11:26
"Жизнь победит смерть". Time вышел с украинской обложкой в честь героев войны против России Фото: Time вышел с украинской обложкой в честь героев войны против России (Фото time.com)
Автор: Сергей Пышкин

Одно из старейших и влиятельных изданий Time выйдет с украинской обложкой. Также на ней разместили слова президента Украины Владимира Зеленского, которые он озвучил во время речи в Европарламенте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Time.

Новый номер выйдет уже 14 марта. На фоне обложки размещены слова Зеленского: "Жизнь победит смерть, а свет тьму".

&quot;Жизнь победит смерть&quot;. Time вышел с украинской обложкой в честь героев войны против России

Фото: Time вышел с украинской обложкой в честь героев войны против России (Фото time.com)

Также в выпуске будет материал под названием "Как Владимир Зеленский защищал Украину и объединил мир".

Статья уже обнародована в онлайн-версии издания за ссылкой.

В ней журналист Саймон Шустер анализирует поведение нашего президента после нападения России.

"На наших глазах он стал воплощением борьбы, которую большинство западных государственных деятелей давно забыли, как вести борьбу, которая иногда нужна, чтобы тирания не убил демократию", – говорится в материале.

Война России против Украины продолжается восьмой день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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