Животик огонь! Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой и рассекретила диету

Леся Никитюк похвасталась изумительной стройной фигурой, следить за которой ей помогает особая диета - интервальное голодание. Сияющая украинская телезвезда с юмором продемонстрировала результаты этого лайфхака и устроила непринужденный фотосет прямо в лифте.

Причем селфи Леди Ле сделала на свой разбитый айфон.

Ведущая опубликовала снимок в Instagram и анонсировала фанам новый выпуск своей "карантинной" передачи с обсуждением "бабьих тем".

Леся в кадре красуется в облегающем бежевом топе под "ковбойкой" с закатанными рукавами и шортах-велосипедках телесного цвета. На звезде черная маска и крупные черные очки, а на бедре удобно устроилась маленькая стильная сумочка.

"3-я неделя интервального голодания - результат на лицо, я бы сказала на живот", - подписала Никитюк кадр.

Также знаменитость шутливо призвала поклонников не писать ей в комментариях про ее разбитый телефон...

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

...но вышло все наоборот. В сети пострадавший девайс Леси вызвал массу ироничных комментов. Но диета звезды действительно многих заинтересовала. Подписчики расспрашивают у Никитюк про интервальное голодание и отмечают, что эффект от него очевиден.

Для женщин лучше всего 14/10, но! Каждый примеряет свой протокол 12/12, 14/10, 16/8 (мой), 18/6, 23/1 - жестяк, можно иногда, раз в месяц и то с определенной подготовкой и хорошем здоровье.

Полезно только 17 часов быть без приема пищи. В это время сон вписывается. Погибают онкоклетки, обменные процессы приходят в норму, уходит лишний вес. Держите мышцы и мозг в тонусе! Берегите себя для нас!

Леся, ты что телефонами кидаешься?

Все четко кроме телефона, купи чехол!

Трикошки красивые! Наверное бабушки или мамы?

Класс девочка!

Красотка!

Бюстгальтер забыла одеть!

Огонек наш!

Животик огонь! Интервал 8/16? И сколько в кг, можно поинтересоваться?

Фото: скрин комментариев instagram.com/lesia_nikituk

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк удивила появлением в неожиданном образе проводницы.

Напомним, что Леся Никитюк практически весь карантин находилась в родном Хмельницком. Телеведущая практически каждый день делилась с фолловерами милыми семейными моментами, показывая, как играет с племянниками, готовит и отдыхает на свежем воздухе.