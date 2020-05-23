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Животик огонь! Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой и рассекретила диету

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Леся Никитюк показала результаты нескольких недель интервального голодания

Леся Никитюк похвасталась изумительной стройной фигурой, следить за которой ей помогает особая диета - интервальное голодание. Сияющая украинская телезвезда с юмором продемонстрировала результаты этого лайфхака и устроила непринужденный фотосет прямо в лифте.

Причем селфи Леди Ле сделала на свой разбитый айфон.

Ведущая опубликовала снимок в Instagram и анонсировала фанам новый выпуск своей "карантинной" передачи с обсуждением "бабьих тем".

Леся в кадре красуется в облегающем бежевом топе под "ковбойкой" с закатанными рукавами и шортах-велосипедках телесного цвета. На звезде черная маска и крупные черные очки, а на бедре удобно устроилась маленькая стильная сумочка.

"3-я неделя интервального голодания - результат на лицо, я бы сказала на живот", - подписала Никитюк кадр.

Также знаменитость шутливо призвала поклонников не писать ей в комментариях про ее разбитый телефон...

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

...но вышло все наоборот. В сети пострадавший девайс Леси вызвал массу ироничных комментов. Но диета звезды действительно многих заинтересовала. Подписчики расспрашивают у Никитюк про интервальное голодание и отмечают, что эффект от него очевиден.

  • Для женщин лучше всего 14/10, но! Каждый примеряет свой протокол 12/12, 14/10, 16/8 (мой), 18/6, 23/1 - жестяк, можно иногда, раз в месяц и то с определенной подготовкой и хорошем здоровье.
  • Полезно только 17 часов быть без приема пищи. В это время сон вписывается. Погибают онкоклетки, обменные процессы приходят в норму, уходит лишний вес. Держите мышцы и мозг в тонусе! Берегите себя для нас!
  • Леся, ты что телефонами кидаешься?
  • Все четко кроме телефона, купи чехол!
  • Трикошки красивые! Наверное бабушки или мамы?
  • Класс девочка!
  • Красотка!
  • Бюстгальтер забыла одеть!
  • Огонек наш!
  • Животик огонь! Интервал 8/16? И сколько в кг, можно поинтересоваться?

Фото: скрин комментариев instagram.com/lesia_nikituk

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк удивила появлением в неожиданном образе проводницы.

Напомним, что Леся Никитюк практически весь карантин находилась в родном Хмельницком. Телеведущая практически каждый день делилась с фолловерами милыми семейными моментами, показывая, как играет с племянниками, готовит и отдыхает на свежем воздухе.

Автор: Мария Бойко

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