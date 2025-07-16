"Живий щит" у школі Ягідного: командир з РФ отримав 12 років за катування мирних жителів

За публічного обвинувачення Чернігівської обласної прокуратури йому призначено максимальне передбачене покарання - 12 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідством встановлено, що капітан ЗС РФ з позивним "Клен" керував діями своїх підлеглих та наказав утримувати 369 цивільних осіб у підвалі школи в селі Ягідне Чернігівського району. Серед утримуваних було 69 неповнолітніх. Мешканців використовували як "живий щит" для прикриття командного пункту від можливого наступу Збройних Сил України.

Через нелюдські умови утримання та відсутність належної медичної допомоги в підвалі загинули 10 людей.

Окрім цього, командир особисто вчиняв незаконні дії щодо потерпілих - силоміць заганяв людей до підвалу школи та погрожував їм убивством.