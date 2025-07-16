"Живий щит" у школі Ягідного: командир з РФ отримав 12 років за катування мирних жителів

Військовослужбовця збройних сил РФ визнано винним у відданні наказів на жорстоке поводження з цивільним населенням та порушенні законів і звичаїв війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
За публічного обвинувачення Чернігівської обласної прокуратури йому призначено максимальне передбачене покарання - 12 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).
Слідством встановлено, що капітан ЗС РФ з позивним "Клен" керував діями своїх підлеглих та наказав утримувати 369 цивільних осіб у підвалі школи в селі Ягідне Чернігівського району. Серед утримуваних було 69 неповнолітніх. Мешканців використовували як "живий щит" для прикриття командного пункту від можливого наступу Збройних Сил України.
Через нелюдські умови утримання та відсутність належної медичної допомоги в підвалі загинули 10 людей.
Окрім цього, командир особисто вчиняв незаконні дії щодо потерпілих - силоміць заганяв людей до підвалу школи та погрожував їм убивством.
Нагадаємо, що село Ягідне на Чернігівщині близько місяця знаходилося під російською окупацією, і було звільнене українськими військовими 30 березня 2022 року.
У цьому населеному пункті за кілька днів після окупації війська РФ облаштували свій штаб у місцевій школі, а в підвал зігнали понад 300 осіб, серед яких були й діти.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський був із робочим візитом у Чернігівській області. Він приїхав до Ягідного, жителів якого росіяни під час окупації тримали у підвалі.
Також ми писали, що суд засудив 15 окупантів до тюремного ув'язнення за катування людей у селі Ягідне Чернігівської області. Росіяни утримували людей як "живий щит".
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