Живим залишився лише батько. Що відомо про сім'ю, вбиту росіянами в Кривому Розі

Внаслідок ворожої ракетної атаки по житловому будинку в Кривому Розі 11 листопада загинула жінка та троє її дітей. Живим залишився лише їхній батько.
РБК-Україна розповідає, що відомо про цю трагічну подію.
За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, через учорашню атаку на Кривий Ріг загинула мама та її три дитини.
"Це двомісячна дівчинка, хлопчики віком 2 і 10 років", - уточнив він у своєму Telegram.
Омбудсмен додав, що ці діти народились під час війни.
"10-річний хлопчик прийшов у світ, коли Росія розпочала збройну агресію проти України. 2-річна дитина - коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення. Дівчинка народилася лише нещодавно", - розповів він.
Лубінець додав, що наразі у сім'ї залишився живим лише батько.
"Це невимовне горе! Співчуття рідним. Росія - терорист, який несе з собою лише біль і руйнування. У центрі Європи гинуть діти, але яка реакція?!" - підсумував уповноважений ВРУ.
Допис Лубінця (скриншот: t.me/dmytro_lubinetzs)
Інформацію щодо трагічної події та загиблої сім'ї публікують також місцеві Telegram-канали.
"Родина Куликів. Усі, хто їх знав, кажуть - це були дуже світлі люди. Олена та Максим готували обіди для бездомних, навідували діточок в дитбудинках, займалися благодійністю. Тепер Максим лишився один", - розповіли у Telegram-каналі "СВОЇ. Кривий Ріг".
Інформація про загиблих у Кривому Розі (скриншот: t.me/svoiKR)
Уточнюється, що мамі Олені було 32 роки.
Старшому хлопчику, Кирилові - 10 років, Демидові - 2,8 року. Найменшій дівчинці - Ульяні - лише 2 місяці.
Трагедія родини Куликів (фото: t.me/svoiKR)
У прес-службі Міністерства внутрішніх справ (МВС) України у Facebook розповіли, що пошуково-рятувальні роботи у Кривому Розі завершили.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підтвердив, що внаслідок ракетної атаки загинули четверо людей: мати з трьома дітьми.
"Наймолодшій жертві російського удару було всього 2 місяці. Ще 14 людей постраждали", - уточнив він.
Зазначається, що на місці події майже добу працювали близько 200 рятувальників та поліцейських.
"Завдяки оперативним діям вдалось врятувати 5 жителів, психологи надали допомогу ще 12 людям. До робіт залучались вибухотехніки та кінологи", - додали в МВС.
Повідомляється також, що поблизу місця події продовжують працювати слідчі та криміналісти, адже удар був по цивільній інфраструктурі й пошкоджені ще чотири десятки житлових будинків.
"5 слідчо-оперативних груп вже прийняли майже 170 заяв від потерпілих. Щирі співчуття рідним загиблих. Якнайшвидшого одужання пораненим", - висловив співчуття Клименко.
Допис МВС України (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)
Нагадаємо, в понеділок, 11 листопада, приблизно о 10:20 російські війська завдали удару балістичною ракетою по багатоповерхівці в Кривому Розі. Ракета влучила в п'ятиповерховий будинок, пошкодивши його від першого до п'ятого поверхів.
Вночі з 11 на 12 листопада рятувальники знайшли під завалами тіло жінки. Згодом з-під завалів дістали тіла трьох дітей.
Повідомлялось, що у 35 багатоповерхових будинках було вибито вікна та пошкоджено дахи. Крім того, було пошкоджено 11 автомобілів. Значних руйнувань зазнала адміністративна будівля.
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