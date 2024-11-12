Живим залишився лише батько. Що відомо про сім'ю, вбиту росіянами в Кривому Розі

Внаслідок ворожої ракетної атаки по житловому будинку в Кривому Розі 11 листопада загинула жінка та троє її дітей. Живим залишився лише їхній батько.

РБК-Україна розповідає, що відомо про цю трагічну подію.

Що відомо про загиблу в Кривому Розі сім'ю

За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, через учорашню атаку на Кривий Ріг загинула мама та її три дитини.

"Це двомісячна дівчинка, хлопчики віком 2 і 10 років", - уточнив він у своєму Telegram.

Омбудсмен додав, що ці діти народились під час війни.

"10-річний хлопчик прийшов у світ, коли Росія розпочала збройну агресію проти України. 2-річна дитина - коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення. Дівчинка народилася лише нещодавно", - розповів він.

Лубінець додав, що наразі у сім'ї залишився живим лише батько.

"Це невимовне горе! Співчуття рідним. Росія - терорист, який несе з собою лише біль і руйнування. У центрі Європи гинуть діти, але яка реакція?!" - підсумував уповноважений ВРУ.

Допис Лубінця (скриншот: t.me/dmytro_lubinetzs)

Інформацію щодо трагічної події та загиблої сім'ї публікують також місцеві Telegram-канали.

"Родина Куликів. Усі, хто їх знав, кажуть - це були дуже світлі люди. Олена та Максим готували обіди для бездомних, навідували діточок в дитбудинках, займалися благодійністю. Тепер Максим лишився один", - розповіли у Telegram-каналі "СВОЇ. Кривий Ріг".

Інформація про загиблих у Кривому Розі (скриншот: t.me/svoiKR)

Уточнюється, що мамі Олені було 32 роки.

Старшому хлопчику, Кирилові - 10 років, Демидові - 2,8 року. Найменшій дівчинці - Ульяні - лише 2 місяці.

Трагедія родини Куликів (фото: t.me/svoiKR)

У прес-службі Міністерства внутрішніх справ (МВС) України у Facebook розповіли, що пошуково-рятувальні роботи у Кривому Розі завершили.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підтвердив, що внаслідок ракетної атаки загинули четверо людей: мати з трьома дітьми.

"Наймолодшій жертві російського удару було всього 2 місяці. Ще 14 людей постраждали", - уточнив він.

Зазначається, що на місці події майже добу працювали близько 200 рятувальників та поліцейських.

"Завдяки оперативним діям вдалось врятувати 5 жителів, психологи надали допомогу ще 12 людям. До робіт залучались вибухотехніки та кінологи", - додали в МВС.

Повідомляється також, що поблизу місця події продовжують працювати слідчі та криміналісти, адже удар був по цивільній інфраструктурі й пошкоджені ще чотири десятки житлових будинків.

"5 слідчо-оперативних груп вже прийняли майже 170 заяв від потерпілих. Щирі співчуття рідним загиблих. Якнайшвидшого одужання пораненим", - висловив співчуття Клименко.

Допис МВС України (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)