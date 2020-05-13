В Житомирской области зарегистрировали еще 5 новых случаев COVID-19

В Житомирской области по состоянию на 23:00 вторника зарегистрировали еще 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Житомирской областной госадминистрации (ОГА) Виталий Бунечко в Facebook.

Как он сообщил, по результатам лабораторного исследования 188 проб, число заболевших коронавирусом возросло еще на 5 человек. Повторных 23 пробы уже инфицированных жителей области показали наличие болезни в организме.

Как он отметил, в целом в области зарегистрировано 530 случаев инфицирования COVID-19, из них 67 человек выздоровели. Наибольшее число заражений наблюдается в Житомире - 183 человека, в Коростене - 99 и в Бердичеве - 92.

Напомним, вчера сообщалось, что в Житомирской области лабораторно подтверждены еще два новых случая заражения коронавирусом. Новые случаи были зафиксированы у 46-летней женщины из Житомира и у 63 - летней женщины из Радомышля.

Также РБК-Украина сообщало, что в Черновицкой области на протяжении вторника, 12 мая, зарегистрировали еще 48 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2444 человек.