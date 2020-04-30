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В Житомирской области зарегистрировали 17 новых случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 10:49
В Житомирской области зарегистрировали 17 новых случаев коронавируса
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

Сейчас в области зафиксировали 374 случаев инфицирования коронавирусом

За последние 24 часа в Житомирской области зарегистрировали 17 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной госадминистрации (ОГА).

Как сообщается, сейчас в Житомирской области лабораторно подтверждено 374 случая коронавирусной инфекции, из них 17 за минувшие сутки. Новых заболевших коронавирусом зафиксировали в Бердичеве - 10, в Житомире - 3, в Коростене - 3 и в Житомирском районе -1.

Как отмечается, наибольшее количество случаев коронавируса наблюдается в Житомире - 126, в Бердичеве - 73 и Коростене - 69. Сейчас в области выздоровел 21 пациент, и еще 10 - умерли.

Напомним, в Житомирской области 29 апреля от коронавируса COVID-19 умерли двое мужчин 18 до 85 лет. Оба мужчины были на лечении в Житомирской центральной районной больнице.

Кроме того, сегодня, 30 апреля, в Украине количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет 10 406, из них 540 зарегистрировано за последние сутки.

Также в Украине число выздоровевших пациентов почти в пять раз превышает количество летальных случаев от коронавируса COVID-19.

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