В Житомирской области зафиксировали новые случаи инфицирования COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирусом заразились два человека

В Житомирской области зафиксировали два новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил в Facebook глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

Коронавирус зафиксирован у жителей населенных пунктов Бердичев и Малина.

"Вечером было зафиксировано два новых случая COVID-19: один случай - в Бердичеве, второй - в Малине. В Бердичеве подтверждено подозрение у женщины 1966 года, в Малине - у мужчины 1976 года рождения. Оба больных контактировали с пациентами, у которых ранее найдено COVID-19", - сообщил Бунечко.

Он добавил, что на данный момент в Житомирской области установлено 11 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

Напомним, в Украине, по данным Минздрава, по состоянию на вечер 4 апреля зафиксированы 32 летальных случая, связанных с заболеванием коронавирусом. Заразились более тысячи человек.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что пик коронавируса в Украине может начаться в середине апреля.

Во всем мире вирусом COVID-19 заразились 1 203 099 человек, умерли от болезни 64 774 человека, вылечились - 246 893 лица.

Также РБК-Украина писало, что с 6 апреля правительство вводит ряд дополнительных ограничений. Среди прочего, запрещено находится без маски в общественных местах и не иметь при себе документов, подтверждающих личность.