В Житомирской области зафиксировали 4 случая заражения коронавирусом

В Житомирской области за прошедшие сутки зарегистрировали 4 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного совета.

Как сообщается, три новых случая были зафиксированы в Бердичевском районе и еще один в Житомире, однако за минувшие сутки поступило 21 срочное сообщение с подозрением на коронавирус.

Как отмечается, наибольшее количество заражений коронавирусом зарегистрировано в Бердичевском районе - 10 случаев и в Малинском районе - 8 случаев, в Житомире - 5 случаев, в Коростенском районе зарегистрировано четыре случая, два случая Радомышльском районе и по одному случаю в Черняховском и Житомирском районах.

Кроме того в Радомышльском и Бердичевском районах два летальных случая от коронавируса.

Напомним, в Житомирской области зафиксирован уже третий летальный случай от острой респираторной болезни COVID-19. Сообщается, что 81-летняя женщина заболела еще 28 марта, однако к медикам обратились 6 апреля.

Кроме того, РБК-Украина со ссылкой на Минздрав писало, что по состоянию на 9 апреля в Украине 1892 зараженных коронавирусом. За сутки было зафиксировано 224 новые случая.