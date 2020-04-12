В Житомирской области за сутки 20 новых случаев коронавируса

Среди них - двухлетний мальчик
В Житомирской области 11 апреля подтвердили 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.
COVID-19 путем ПЦР-исследований выявили у жителей Бердичева, Коростеня, Житомира, Овруча и Пулин. В целом в Житомирской области уже зафиксировали 94 случаи коронавируса.
Новые вспышки заболевания подтверждены в Бердичеве и Коростене, в которых диагноз COVID-19 зарегистрировали в 16 человек, в Житомире у 2 человек, и по одному в Овруче и Пулинах.
Коронавирусная инфекция обнаружена у :
Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Бердичеве (24), Коростене (22) и Малине (21).
Ранее сообщалось, что в Ровенской области, по состоянию на вечер 11 апреля, подтверждено 10 новых случаев заболевания на COVID-19. Всего в области 119 случаев заболевания.
РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области с начала эпидемии подтвердили 19 случаев заболевания коронавирусом, два человека умерли.