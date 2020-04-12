В Житомирской области за сутки 20 новых случаев коронавируса

В Житомирской области 11 апреля подтвердили 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.

COVID-19 путем ПЦР-исследований выявили у жителей Бердичева, Коростеня, Житомира, Овруча и Пулин. В целом в Житомирской области уже зафиксировали 94 случаи коронавируса.

Новые вспышки заболевания подтверждены в Бердичеве и Коростене, в которых диагноз COVID-19 зарегистрировали в 16 человек, в Житомире у 2 человек, и по одному в Овруче и Пулинах.

Коронавирусная инфекция обнаружена у :

Бердичеве у женщины 37 лет, женщины 55 лет, мужчины 65 лет, женщины 81 год, женщины 50 лет, мальчика 2 лет, жены 29 лет, мужу 29 лет;

Житомире у мужчины 40 лет и женщины 59 лет;

Коростене у мужчины 32 лет, мужу 48 лет, женщины 35 лет, женщины 41 год, женщины 31 год, мужу 40 лет, женщины 40 лет, женщины 53 лет;

Овруче у женщины 85 лет;

Пулинах у мужчины 64 лет

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Бердичеве (24), Коростене (22) и Малине (21).

Ранее сообщалось, что в Ровенской области, по состоянию на вечер 11 апреля, подтверждено 10 новых случаев заболевания на COVID-19. Всего в области 119 случаев заболевания.

РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области с начала эпидемии подтвердили 19 случаев заболевания коронавирусом, два человека умерли.