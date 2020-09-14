В Житомирской области в психоневрологическом интернате выявили вспышку COVID-19

В Житомирской области в Любарском психоневрологическом интернате зафиксировали вспышку коронавируса. Там COVID-19 выявили у 8 человек.

Об этом рассказала заместитель главы Житомирской ОГА Наталья Остапченко во время брифинга.

"В Любарском психоневрологическом интернате есть больные коронавирусом. Это интернат закрытого типа. Там сегодня 8 инфицированных человек", - сказала Остапченко.

Также в Емильчинской райбольнице на карантин закрыли отделение, где оказывают помощь беременным, и детское отделение. Больным, которых не может принять местная больница, оказывают помощь в Новограде-Волынском.

Отметим, от начала пандемии коронавируса в Житомирской области подтвердили 4390 случаев COVID-19, из них 2350 человек выздоровели и 83 умерли.

Напомним, глава Госпотребслужбы города Киева Олег Рубан рассказал, что в Киеве с 1 сентября на карантин закрыли три учебных заведения.

Кроме того, глава Житомирской областной рады Владимир Ширма заболел коронавирусом.

Также ранее сообщалось, что в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.