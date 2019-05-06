В Житомирской области произошло двойное ДТП, есть погибшие

В Житомирской области в результате двойного дорожно-транспортного происшествия погибли 2 человека, еще пятеро пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Житомирской области.

Сообщается, что инцидент произошел на трассе Житомир-Сквира-Ставище в районе села Станишевка. В частности, водитель Mercedes-Benz, двигаясь в направлении Киева, столкнулся с ВАЗ-2106, который остановился в крайней левой полосе для поворота и уступал дорогу встречным авто.

В результате один из автомобилей оказался на полосе встречного движения, где произошло столкновение с Toyota Camry. От полученных травм водитель Toyota погиб на месте происшествия. В больницу с травмами различной степени тяжести госпитализировали еще двух водителей и пятерых пассажиров. Впоследствии в больнице один из них скончался.

По данному факту начато уголовное производство за нарушение ПДД, водителя Mercedes-Benz задержали.

Фото: ДТП в Житомирской области (zt.npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Винницкой области на трассе Житомир-Могилев-Подольский автомобиль Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с Fiat Doblo. В результате ДТП погибли четверо пассажиров обоих авто, водители в аварии выжили.