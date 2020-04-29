В Житомирской области подтвердили новые смерти от COVID-19, среди жертв 18-летний

В Житомирской области 29 апреля от коронавируса COVID-19 умерли двое мужчин 18 и 85 лет. Об этом сообщили в Житомирской областной государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что оба мужчины были на лечении в Житомирской центральной районной больнице.

"В результате осложнений, вызванных COVID-19, 29 апреля умер 85-летний житель с. Пески Житомирского района, диагноз которого был установлен 20 апреля. В этот же день умер от осложнений, которые возникли из-за инфицирования коронавирусом, 18-летний житель Попильнянского района. В первом случае смерть наступила от пневмонии, во втором - от кровотечения на фоне тромбоза", - сообщили в ОГА.

Всего в области от осложнений связанных с коронавирусом умерли 10 пациентов, заболели - 357 человек.

Отметим, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали рост числа зараженных коронавирусом COVID-19. За прошлые сутки заболели еще 456 человек. Общее количество инфицированных составляет 9866 человек.

Количество летальных случаев в Украине достигло 250. За прошлые сутки в стране зафиксировали 11 новых смертей пациентов с COVID-19.