В Житомирской области подтвердили новые случаи COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области подтвердили три новых случая заражения

В Житомирской области подтвердили три новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил в Facebook глава Житомирской ОГА Виталий Бунечка.

По его словам, контактные лица больных устанавливаются в первоочередном порядке.

"Получена информация от Житомирского областного лабораторного центра о том, что COVID-19 установили у женщины 1941 года в Житомире, прибывшей из Испании и в двух мужчин, 1970 и 1971 года в Коростене, которые встречали близкого человека в Борисполе", - сообщил глава ОГА.

Напомним, в Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Так, в области официально зафиксировано 14 случаев заболевания.

Кроме того, в Запорожской области за сутки выявили шесть новых случаев коронавируса. Всего в области зарегистрировано 28 лабораторно подтвержденных заболеваний.

Отметим, что по состоянию на утро 3 апреля в Украине было официально подтверждено 942 случая заболевания коронавирусом.