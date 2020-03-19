В Житомирской области с подозрением на коронавирус госпитализировали супружескую пару, которая ранее контактировала с умершей от вируса женщиной. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает РБК-Украина.

По его словам, пара из поселка Брусилов в четверг, 19 марта, обратилась за медпомощью из-за ухудшения состояния здоровья.

"Есть случай по Брусилову: двое граждан, которые контактировали с умершей: они 8 марта были в контакте. О своем пребывании в контакте не заявили. 10 числа заболели, за медпомощью не обращались, лечились самостоятельно. Сегодня обратились за помощью, потому что состояние их ухудшилось: повысилась температура, появилась одышка и кашель", - заявил он.

При этом он добавил, что сейчас супругов проверяют на коронавирус.

Напомним, 13 марта в Украине подтвердили первую смерть от коронавируса. От вируса умерла 71-летняя жительница Житомирской области, которая ранее вернулась из Польши. Всего в Украине на сегодня зарегистрировано 16 случаев заражения.

Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Украине зафиксировано в Черновицкой области.